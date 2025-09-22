El Éxito anunció el regreso de sus ‘Días de precios especiales’, una campaña que estará vigente hasta el 16 de octubre y que ofrece descuentos en múltiples categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, hogar y hasta alimentos. La cadena busca brindar a los clientes la posibilidad de ahorrar en productos clave del día a día y, además, incentivar las compras con beneficios adicionales al pagar con la tarjeta Éxito.

Promociones del Éxito hoy

Entre las promociones más llamativas se encuentran los descuentos de hasta el 75 % en barras y torres de sonido de la marca Samsung, lo que convierte esta oportunidad en una de las más destacadas para quienes desean mejorar la experiencia de entretenimiento en casa. A esto se suma la rebaja de hasta 60 % en televisores Samsung, con modelos de 50, 58 y 65 pulgadas que se ajustan a diferentes presupuestos y espacios. Adicionalmente, algunos de estos equipos incluyen envío gratis a ciudades principales.

La categoría de tecnología también ofrece ventajas para los compradores de computadores HP con procesador Intel: al pagar con la tarjeta Éxito, los clientes reciben como obsequio un monitor HP V22v FHP, lo que representa un valor agregado importante para quienes necesitan renovar su equipo de trabajo o estudio. En celulares, hay opciones como el iPhone 15 de 128 GB por 2’899.900 pesos y el Samsung Galaxy A26 con 256 GB y 8 GB de RAM por $819.900, ambos con envío gratuito.

En el segmento de electrodomésticos, las marcas Oster, Black+Decker, Remington e Imusa participan con descuentos que van desde el 10 % hasta el 30 % en productos como licuadoras, ollas multifuncionales, secadores de cabello y freidoras de aire.

Por su parte, las marcas de línea blanca LG, Haceb y Mabe tienen rebajas que alcanzan el 50 % en neveras, lavadoras y estufas, lo que convierte a este evento en una oportunidad estratégica para quienes buscan renovar sus equipos de cocina y lavandería. Incluso, se pueden encontrar combos como el de nevera más lavadora y microondas Whirlpool por 2’999.900 pesos.

En cuanto a moda, la marca Levi’s participa con descuentos de hasta el 50 % en toda la colección, una propuesta que incluye jeans, camisetas y chaquetas para hombre y mujer. Esta categoría también tiene envío gratis, lo que hace más atractivo el beneficio. Además, la sección hogar sorprende con descuentos de hasta el 70 % en colchones Fantasía y del 55 % en colchones Finlandek, con opciones que van desde el tamaño sencillo hasta king size, adaptándose a las diferentes necesidades de las familias.

Finalmente, los alimentos también entran en esta jornada de precios especiales. Carnes de res y cerdo tienen rebajas de hasta el 35 %, lo que permite un ahorro directo en la canasta familiar.

