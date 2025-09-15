Alkosto, el tradicional supermercado en Colombia, acababa de pasar su temporada más importante del año con la época de descuentos conocida como ‘Agosto, Alkosto’. Esta campaña, que consiste en una serie de ofertas que duraban todo el mes, era un esfuerzo por atraer a más clientes ofreciendo una amplia gama de productos tecnológicos y electrodomésticos a precios más bajos, tanto en sus tiendas físicas como en línea.

Sin embargo, pese al éxito de la iniciativa, Alkosto ya empezó septiembre y lanzó otra temporada de descuentos con productos a muy buen precio, llegando a tener descuentos del 50 y 60 % en Colombia. La iniciativa se llama Expotrónica y consiste en productos de tecnología y electrodomésticos, muchos de ellos que quedaron como remanente de Agosto.

Entre los productos más destacados se encuentran

MacBook Air de 13″ Pulgadas MGN63LA/A Chip M1 RAM 8GB Disco Estado Solido 256 GB – Gris espacial – 62 % de descuento – 2.489.000 pesos.

TV TCL 50″ Pulgadas 127 cm 50S5K FHD QLED Smart TV Google – 52 % de descuento – 1.099.030 pesos.

Computador Portátil 2 en 1 HP Pavilion 14″ Pulgadas ek1011la Táctil – Intel Core i5 – RAM 8GB – Disco SSD 512GB – Azul – 51 % de descuento – 2.199.030 pesos

Nevecón MABE Side by Side 529 Litros MSL521QMLSS0 Plateado – 50 % de descuento – 2.969.030 pesos

TV KALLEY 60″ Pulgadas 152.4 cm 60GQ400 4K UHD QLED Smart TV Google – 56 % de descuento – 1.699.030 pesos

Si desea conocer más ofertas que hay en Alkosto durante septiembre, puede consultar en este enlace.

Además de estos descuentos directos, los clientes podrán participar en sorteos para ganar la mitad del valor de su compra y hasta disfrutar envíos gratuitos bajo ciertas condiciones.

En este marco, Alkosto surge como un conglomerado empresarial que goza de una gran relevancia en el sector. Forma parte del Grupo Corbeta, empresa colombiana con más de 60 años de trayectoria que hoy lidera Manuel Santiago Mejía. Este grupo incluye además a marcas como Kalley, Sinergia y Contigo Autoservicios, con las que ha conseguido consolidarse en el mercado colombiano.

Para el máximo aprovechamiento de estas ofertas, la empresa recomendó en un comunicado divulgado en sus redes, que los clientes consulten con frecuencia su página oficial, ya que las condiciones de envío gratis, las promociones y los precios pueden variar durante la temporada.

