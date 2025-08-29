Alkosto sigue con las promociones en televisores, teléfonos y demás productos electrónicos, con la finalidad de que los colombianos logren adquirir algo de su preferencia y que les sea de ayuda en sus hogares o su día a día. Lo mejor es que se pueden conseguir también por la página web para que no se les vaya la oportunidad de economizar.

Es normal ver que los descuentos del 40 al 50 % en esta cadena se mantengan para los que desean ahorrar y obtener artículos que suelen ser de buena calidad y con garantía (en algunos casos) por daños ocasionales. Siempre es bueno tener la vista puesta en las condiciones y requisitos para no caer en errores.

De acuerdo con los datos de la página web de Alkosto, hay promociones desde el 30 hasta el 68 % en televisores, celulares, computadoras, freidoras, neveras, lavadoras y más, que, aplicándoles la rebaja, se ahorra hasta 2’500.000 pesos (una cifra nada despreciable). A continuación, los productos que están en rebaja y que puede adquirir por Internet entrando en los enlaces:

Celular REDMI Note 14 Pro 256GB, más audífonos: 1’079.900 pesos (50 % de descuento). Verlo acá.

Celular VIVO V50 Lite 5G 256GB, más audífonos: 1’999.900 pesos (44 % de descuento). Verlo acá.

Televisor Samsung 65 pulgadas 165,1 cm U8000F 4K UHD LED Crystal Smart: 2’499.900 pesos (44 % de descuento). Verlo acá.

Televisor Kalley 70 pulgadas 177 cm 70GQ405 4K-UHD QLED Smart: 2’499.900 pesos. Verlo acá.

Lavadora Whirlpool carga superior 20 kilos: 1’899.900 pesos. Verlo acá. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kalley (@kalleyhogar) ¿Cómo ganar el 50 % de la compra en Alkosto? La dinámica es muy sencilla, solo necesita hacer una compra en la página web y automáticamente participa para ser uno de los ganadores. Si el pedido corresponde al cliente número 25 de lunes a viernes, o al cliente número 50 los sábados, domingos y festivos, gana el 50 % del valor de la factura. Esta es una excelente oportunidad para ahorrar y llevarse un producto. (Vea también: Olímpica se fue de aniversario con descuentos hasta del 60 % en Colombia: hay varias promociones) El proceso para participar no requiere de pasos adicionales ni inscripciones complicadas. Una vez que el pago se confirme, la compra queda registrada y la participación es automática. La emoción de saber si es el ganador llega directamente a su correo electrónico, en el mismo mensaje donde recibe la factura de compra. ¿Quién es el dueño de Alkosto en Colombia? Aunque muchos consumidores conocen a Alkosto como una de las cadenas de almacenes más grandes de Colombia, pocos saben quién está detrás de su exitoso modelo de negocio. La propiedad de esta compañía no recae en una gran corporación extranjera, sino en una influyente familia colombiana: los Mejía Correa. A través de su conglomerado, el Grupo Corbeta, han consolidado un emporio que abarca no solo el ‘retail’ de grandes superficies, sino también otras marcas icónicas que se han posicionado en el mercado nacional. El Grupo Corbeta, oficialmente conocido como Colombiana de Comercio S.A., es el pilar de este poderío empresarial. Bajo su sombrilla, la familia Mejía Correa ha logrado diversificar sus inversiones, siendo los propietarios no solo de Alkosto, sino también de la reconocida cadena de tecnología Ktronix y de la marca de motocicletas Motos AKT. Esta estructura familiar ha permitido la creación de un ecosistema comercial robusto que controla una parte significativa del sector de ventas y distribución en Colombia, demostrando la visión y el liderazgo de sus fundadores en el panorama económico del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.