La cadena de tiendas Makro celebra sus 30 años en el país con una nueva jornada de descuentos. Durante esta semana, los clientes podrán encontrar rebajas de hasta el 40 % en productos de la canasta familiar, así como promociones del 60 % en la segunda unidad en referencias seleccionadas.

Entre las categorías con descuento están despensa (arroces, aceites, harinas, endulzantes y enlatados), artículos de aseo y cuidado personal, proteínas y congelados, snacks, confitería, chocolates, bebidas y licores. También habrá rebajas en utensilios de cocina y juguetes.

Dinámica de aniversario y premios para clientes en Makro

Además de las promociones, quienes hagan compras iguales o superiores a 300.000 pesos podrán participar en una ruleta virtual instalada en las tiendas. Los ganadores recibirán hasta el 100 % del valor de su mercado (hasta 700.000), con un total de 500 mercados disponibles.

Al final de la campaña, todos los participantes entrarán en el sorteo de un gran premio: un viaje para cuatro personas al Centro de Visitantes de la NASA, en Estados Unidos, con una experiencia de tres noches y cuatro días.

Actividades especiales en tiendas Makro

Este sábado 20 de septiembre se celebrará el aniversario en todas las tiendas del país, con ponqué de degustación para los asistentes. La sede de la avenida Boyacá, en Bogotá, tendrá una programación especial con degustaciones y activaciones de marcas aliadas como Alquería, Kellogg’s, Quesos La Florida y Aguardiente Antioqueño, entre otras.

Makro destacó que la campaña busca acercarse a las familias colombianas y a los negocios de barrio, manteniendo su concepto de compras al por mayor y por unidad, y reforzando su promesa de ahorro y variedad.

