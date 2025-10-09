Diariamente, como si se tratara de algo común, muchos han vivido la experiencia de ser llamados a sus teléfonos y que no les hablen, pero ¿qué significa esto? Pues bien, inicialmente, la primera sugerencia de los expertos es que si contesta debe quedarse callado hasta que alguien hable, así sabrá si quien lo contacta es un familiar, amigo o una persona de su trabajo y no se trata de una estafa que opera en la modalidad de llamada ‘fantasma’.

Pues bien, esta forma de engaño es muy similar a la de los números que lo llaman y cuelgan de la nada, pero que tiene una solución conocida y segura. No obstante, para cada modus operandi hay un procedimiento para prevenir caer en las trampas de los deshonestos que esperan la mínima oportunidad para que pierda su dinero de una u otra forma o hasta meterlo en deudas con créditos que usted nunca solicitó.

En caso que lo llamen y que nadie le conteste, lo primero que debe tener en cuenta es que se trata de un mecanismo de verificación, ya que son llamadas automatizadas para asegurar que su número está activo, algo muy común en campañas políticas y otra serie de actividades. No obstante, hay organizaciones que usan este método para crear una base de datos enfocada en estafas y casos de extorsión, según explica Marco Casallas, coordinador del programa Aide (Asistencia Integral a la Denuncia) de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, a Olímpica Stereo.

Ahora bien, el funcionario recalca que lo ideal es que si la llamada le aparece como spam, lo mejor es no contestar. Además, asegura que: “Si es necesario contestar porque estamos esperando una llamada y el número es desconocido, una recomendación es no hable. Espere a que su interlocutor hable primero. Generalmente, después de cinco segundos, automáticamente, la llamada se cae. ¿Por qué es importante no hablar, no responder, porque a veces son llamadas automatizadas y mucho menos dar datos personales? Porque puede ser un intento de capturar datos personales o información financiera, uno nunca da la información de la contraseña de la cuenta de ahorros o más”, según mencionó Casallas a ese medio.

Adicionalmente, el funcionario recalca que puede tratarse de un intento de captar información para que con la ayuda la inteligencia artificial se pueda replicar su voz y así llamar a familiares haciéndose pasar por usted para pedir dinero para pagar multas y demás.

