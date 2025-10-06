Con este nuevo sistema de la aplicación, cada persona deberá registrar un alias precedido por un arroba (@), similar al de redes sociales como Instagram o Telegram.

El objetivo principal es mejorar la privacidad y seguridad de los usuarios, de modo que puedan conversar sin revelar datos personales como su número móvil, detalla Fayerwayer.

La aplicación está probando esta actualización en su versión beta y planea implementarla progresivamente. Todos los usuarios deberán crear su propio nombre de perfil, aunque no podrán usar nombres vinculados a marcas o términos populares, pues WhatsApp incluirá un sistema de reservas y restricciones.

Además, se añadirá un código PIN que funcionará como filtro para evitar mensajes no deseados: solo podrán contactarte quienes conozcan tanto tu alias como el código.

Aunque este nuevo formato podría parecer confuso y generar cierto caos inicial, WhatsApp mantendrá el método tradicional de comunicación mediante contactos telefónicos.

En esencia, los nombres de usuario serán una alternativa opcional para quienes prefieran mantener su número en privado y usar la plataforma de manera más segura y controlada.

WhatsApp tendrá una nueva función para escanear

WhatsApp ha incorporado una nueva función que permite escanear documentos directamente desde la aplicación y enviarlos en formato PDF, sin necesidad de usar herramientas externas.

Esta actualización, disponible en iPhone, facilita la digitalización rápida y ordenada de documentos, eliminando la necesidad de enviar fotos recortadas o mal encuadradas.

Para usarla, el usuario debe asegurarse de tener la app actualizada y abrir el chat donde desea enviar el archivo. Luego, debe pulsar el botón “+”, seleccionar “Documento” y elegir la opción “Escanear documento”.

La herramienta ofrece dos modos: Automático y Manual. En el primero, la cámara detecta y captura el documento automáticamente con ajustes de recorte y encuadre precisos.

En el modo Manual, el usuario define las esquinas del documento y puede repetir la captura hasta obtener una imagen nítida. Además, permite escanear varias páginas seguidas; al finalizar, se pulsa “Guardar” para generar el archivo PDF y enviarlo directamente por chat.

Una vez enviado, el documento puede reenviarse, guardarse en el teléfono o almacenarse en la nube.

Aunque el iPhone ya contaba con funciones similares en sus apps de Notas y Archivos, la integración directa en WhatsApp agiliza el proceso para quienes necesitan compartir documentos rápidamente desde una conversación.

