El gigante de las redes sociales Meta anunció este miércoles que utilizará las interacciones de los usuarios con su chatbot de inteligencia artificial (IA) para personalizar la publicidad y los contenidos que verán en sus cuentas de Facebook, Instagram y otras plataformas.

La empresa comenzará a notificar a los usuarios de este cambio el 7 de octubre y el nuevo sistema empezará a funcionar el 16 de diciembre.

Según Meta, las interacciones por voz o texto con su asistente IA se utilizarán para identificar mejor los intereses de los usuarios y qué publicidades son más adecuadas para ellos. Es un uso similar al que hace al rastrear los “me gusta”, los comentarios, lo que se comparte y las publicaciones.

Por ejemplo, si un usuario pregunta al chatbot sobre actividades al aire libre, podrá ver recomendaciones de grupos de senderismo, más publicaciones de amigos sobre rutas posibles y publicidad de equipamiento para esa actividad.

Más de mil millones de personas utilizan la herramienta de IA generativa en todos los servicios de Meta, principalmente Instagram, Facebook y WhatsApp.

“El objetivo del anuncio es ser supertransparentes y asegurarnos de que los usuarios comprendan lo que va a suceder con suficiente antelación”, dijo a periodistas la gerente de privacidad y política de datos de Meta, Christy Harris.

Los cambios se aplicarán en “la mayoría de las regiones”, pero se hará en otras fechas en Europa y Reino Unido, donde la normativa sobre datos y privacidad es más estricta, explicó la empresa.

Aunque los usuarios no pueden optar por no participar en la recopilación de datos cuando usan Meta AI, sí pueden controlar el nivel de personalización de la publicidad y el contenido en sus muros.

Las conversaciones sobre temas sensibles como las opiniones religiosas o políticas, la orientación sexual y la salud no serán utilizadas para la segmentación publicitaria.

La empresa indicó además que las interacciones con la IA de usuarios de WhatsApp que no tengan una cuenta vinculada a otras plataformas de Meta, no serán utilizadas para Facebook o Instagram.

¿Cómo usar la IA de Meta?

La IA de Meta (conocida como Meta AI) es el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta (la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp). Está integrada directamente en sus plataformas y en algunos dispositivos.

A continuación, una explicación de cómo utilizarla:

En WhatsApp, Messenger e Instagram

Abra la aplicación (por ahora disponible en algunos países, incluida Colombia en pruebas).

Busque en el chat: puede escribir @Meta AI en una conversación grupal o abrir un chat directo.

También puede escribir en la barra de búsqueda de Facebook, Messenger o Instagram: “Meta AI”.

Funciona como un chat: puede pedirle que escriba mensajes, resuma información, le dé ideas de viaje, cree planes de estudio, etc.

Además, crea imágenes a partir de texto con el comando “imagine …”.

En Facebook

Desde la barra de búsqueda, puede escribir su pregunta directamente.

Le responde sin salir de la aplicación.

Ejemplo: “Clima en Medellín mañana” → Meta AI muestra la información sin necesidad de abrir otro sitio.

Funciones principales

Responde preguntas como un chat tipo ChatGPT.

Crea imágenes con la orden “imagine + descripción”.

Resúmenes y redacción de textos.

Búsquedas rápidas dentro de las apps de Meta.

Asistencia por voz (en dispositivos compatibles).

