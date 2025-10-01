A partir del 1 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en una serie de teléfonos inteligentes antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de la aplicación. Esto significa que los dispositivos afectados no podrán abrir la app, enviar mensajes ni recibir actualizaciones, lo que representa un cambio significativo para quienes todavía dependen de equipos con varios años en el mercado.

La decisión hace parte de la estrategia de la compañía para mantener su servicio actualizado y seguro. Según explicó WhatsApp, cada cierto tiempo se revisan las versiones de los sistemas operativos que se soportan, con el fin de garantizar nuevas funciones y proteger a los usuarios frente a vulnerabilidades. Sin embargo, mantener compatibilidad con dispositivos muy antiguos limita la evolución del software, por lo que periódicamente se descontinúa el soporte.

(Vea también: Alerta por estafas laborales: falsos empleos a nombre de Confa exigen pagos indebidos a aspirantes en Caldas)

¿Qué celulares se quedaron sin WhatsApp en octubre?

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Motorola Moto G

Motorola Droid Razr HD

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

Huawei Ascend D2

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, no es posible asegurar un funcionamiento estable en sistemas demasiado viejos. Antes de comprometer la experiencia de los usuarios, la empresa opta por suspender la compatibilidad. Aunque esta medida puede incomodar a quienes aún conservan teléfonos de más de una década, es una práctica común en la industria tecnológica y en otras aplicaciones móviles.

Lee También

Los celulares que quedarán por fuera ya no cuentan con la capacidad técnica suficiente para ejecutar las versiones actuales de WhatsApp. Esto podría generar errores frecuentes, fallos al enviar o recibir mensajes e incluso la imposibilidad total de abrir la aplicación. Además, los equipos dejarán de recibir parches de seguridad, lo que aumenta el riesgo de exposición de la información personal almacenada.

¿Qué hacer si su celular se queda sin WhatsApp?

La empresa recomienda a los usuarios tomar medidas antes del 1 de octubre para evitar perder acceso. Existen dos alternativas principales:

Actualizar el sistema operativo: algunos modelos permiten instalar una versión más reciente que extienda la compatibilidad con la aplicación.

Adquirir un nuevo dispositivo: si no es posible actualizar, la única opción es migrar a un teléfono moderno que soporte las últimas versiones de Android o iOS.

WhatsApp insiste en la importancia de realizar esta transición a tiempo, pues una vez que se retire el soporte, el servicio dejará de estar disponible de forma inmediata.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.