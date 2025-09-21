En pleno mes del amor y la amistad, los colombianos no solo celebran con pareja o amigos, sino también con relaciones que se mueven en esa delgada línea entre el cariño y la atracción: los famosos “amigos con beneficios”. Y ahora Gleeden, una aplicación enfocada en vínculos no monógamos, está marcando tendencia en el país.

Esta plataforma, creada por y para mujeres, compartió una guía con cinco reglas de oro para que las relaciones sin compromiso funcionen sin dramas: dejar claras las expectativas desde el inicio, definir límites básicos (como la frecuencia de los encuentros o si contarán la experiencia a otros), ser honestos cuando surgen sentimientos, mantener siempre el sexo seguro y recordar que la amistad puede cambiar para siempre si entra el componente sexual.

Cocteles afrodisiacos en Amor y Amistad

Pero no todo es teoría: la ‘app’ también reveló cuáles son los cócteles afrodisíacos favoritos de sus usuarios para encender la chispa en estas fechas. Entre los más votados aparecen el Dragon Secreto, con granada y lychee para potenciar la testosterona; la Flor de Lychee, considerada la fruta del amor en Asia; la Liberación de Remolacha, con jengibre y chili para elevar la energía; además de clásicos infaltables como el vino tinto y el gin and tonic.

El tema va más allá de una moda: según un estudio de este 2025, casi la mitad de los colombianos (48 %) ha vivido algún tipo de relación no monógama. La infidelidad sigue siendo la práctica más común (31 %), seguida por las relaciones abiertas (19 %) y las tríadas (15 %).

Lo más llamativo es que los jóvenes están rompiendo con lo tradicional: el 83 % de los menores de 25 años asegura que valora la exploración y la curiosidad en sus relaciones; el 77 % prioriza la libertad y el disfrute sexual; y el 75 % prefiere la conexión emocional antes que la exclusividad.

Con estas cifras, queda claro que las nuevas generaciones en Colombia están reescribiendo las reglas del amor y la intimidad.

