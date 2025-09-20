Tomar una mochila, armar un itinerario por WhatsApp o planear una escapada romántica de fin de semana es hoy uno de los planes favoritos de los jóvenes. Ya sea con amigos o en pareja, viajar se ha convertido en la excusa perfecta para celebrar experiencias compartidas. En el marco del Día del Amor y la Amistad, la tendencia cobra aún más relevancia, con planes que van desde caminatas en la montaña hasta disfrutar de playas paradisíacas o festivales culturales.

Según datos de Migración Colombia, más de 1,8 millones de viajeros extranjeros ingresaron al país entre enero y junio de este año, de los cuales, casi un millón fueron jóvenes de 18 a 29 años. Muchos de ellos organizan viajes en grupos pequeños motivados por conciertos, escapadas de corta estancia económicas o experiencias culturales.

Por otro lado, destinos como Cartagena, Barichara, Villa de Leyva, Palomino y el Eje Cafetero han ganado popularidad entre parejas que buscan celebrar el amor con paisajes románticos y planes tranquilos, mientras que para los grupos de amigos, ciudades como San Andrés, Medellín, Cali o Santa Marta siguen siendo protagonistas por su ambiente festivo, cultural y playero.

Sin embargo, este estilo de viaje también expone a los jóvenes a imprevistos: accidentes menores, pérdida de equipaje, cancelaciones de transporte o emergencias médicas que pueden afectar su bolsillo y disfrute. A pesar de ello, solo un 11% de los jóvenes entre los 21 y 30 años adquieren asistencia de viajes, muy por debajo de los viajeros de 31 a 50 años, quienes representan el 39% de la población asegurada, según cifras de Universal Assistance.

“Muchos jóvenes asumen que nada va a pasar durante su viaje, pero la experiencia demuestra que estar preparados hace la diferencia. Una asistencia de viaje no limita la aventura: la hace más segura y sin contratiempos”, explica Luz Doris Bustamante Álvarez, Country Manager de Universal Assistance en Colombia.

Los planes de asistencia actuales ofrecen opciones flexibles y grupales que se adaptan a cualquier presupuesto, con beneficios como teleasistencia gratuita desde una app, atención médica inmediata o compensación por retrasos, garantizando que el viaje no se vea interrumpido.

Rutas y festivales imperdibles para lo que resta del 2025

Con una agenda cultural y festiva vibrante, Colombia es un destino perfecto para vivir con amigos o pareja. Estas son algunas recomendaciones para planear escapadas seguras en lo que queda del año:

Green Moon Festival – San Andrés, Archipiélago (2 al 9 de septiembre)

Un festival multicultural caribeño que combina música reggae, calipso, dancehall y gastronomía isleña. Perfecto para grupos que buscan playa, fiesta y cultura.

Festival Internacional de Teatro – Manizales, Caldas (26 de septiembre al 5 de octubre)

Con presentaciones en calles, teatros y plazas, reúne artistas de todo el mundo. Su ambiente universitario y cultural lo hace un plan imperdible tanto en pareja como con amigos.

Reinado Nacional de la Belleza – Cartagena, Bolívar (2 al 11 de noviembre)

Un evento tradicional que llena de vida las calles de Cartagena con desfiles, muestras culturales y la elección de la soberana nacional.

Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre – Bogotá (noviembre)

Un encuentro musical que celebra el jazz en escenarios íntimos, ideal para quienes prefieren un viaje cultural y en pareja.

Feria de Cali – Cali, Valle del Cauca (25 al 30 de diciembre)

El gran cierre del año con salsa, conciertos, desfiles y ambiente festivo en todo Cali. Un destino vibrante para disfrutar en grupo.

Escapadas recomendadas para celebrar Amor y Amistad en septiembre

Villa de Leyva (Boyacá): calles empedradas, viñedos y un ambiente romántico para parejas.

Barichara (Santander): perfecto para planes tranquilos con amigos o caminatas ecológicas en pareja.

Eje Cafetero: entre fincas, termales y naturaleza, es ideal para viajes de pareja.

Palomino (La Guajira): combinación de playa y río, muy buscado por grupos de jóvenes aventureros.

Cartagena: destino versátil con planes románticos o festivos para disfrutar con amigos.

En un año en el que se espera un incremento en el turismo joven, la mezcla de aventura, cultura y prevención se perfila como la fórmula ideal para vivir viajes memorables y seguros en pareja o con amigos.

