No existe un color de flor específico para regalar en la festividad de Amor y Amistad, pues cada color tiene su propio simbolismo que puede ajustarse a diferentes tipos de relaciones. Para relaciones románticas, el rojo simboliza el amor apasionado y profundo, el rosa representa el romance, la dulzura y la admiración, y el blanco evoca la pureza y la sinceridad. Regalando una flor del color adecuado, puede transmitir el mensaje que desee.

Cuando la ocasión es para celebrar la amistad, el amarillo es el color más apropiado, ya que simboliza la alegría, la felicidad y la camaradería. Regalando flores de este color demuestra aprecio y respeto. También puede optar por el naranja, que representa el entusiasmo, la energía y la calidez, ideal para una amistad vibrante y duradera. Por otro lado, el azul se asocia con la lealtad y la confianza, cualidades esenciales en una amistad verdadera.

Una opción versátil es regalar un ramo de flores de múltiples colores, combinando distintos simbolismos en un solo arreglo. Esto es ideal para expresar una mezcla de sentimientos, como la alegría de la amistad combinada con el aprecio por la lealtad, o el amor romántico con la pureza. Esta variedad permite crear un regalo que se adapta perfectamente a la personalidad y la relación que comparte con esa persona especial.

¿Cuándo es el día de Amor y Amistad en Colombia en 2025?

En el calendario festivo de Colombia, el Día de Amor y Amistad ocupa un lugar especial y, a diferencia de otras celebraciones, su fecha no es fija. Para el año 2025, esta emotiva jornada de celebración se conmemorará el tercer sábado de septiembre, una tradición que busca brindar a todos la oportunidad de disfrutar plenamente de esta fecha sin las limitaciones de un día laboral. Este año, la fecha señalada es el sábado 20 de septiembre, un día perfecto para honrar los lazos que nos unen con nuestros seres queridos y amigos más cercanos.

La elección del tercer sábado de septiembre como fecha para el Día de Amor y Amistad tiene un origen práctico y cultural. Esta decisión, tomada hace décadas, permite que la mayoría de los colombianos puedan dedicar la jornada completa a compartir con sus parejas, familias y amigos, ya sea a través de un intercambio de regalos, una cena especial, o simplemente pasando tiempo de calidad juntos. Esta fecha se convertirá así en una oportunidad ideal para que las calles, los restaurantes y los hogares se llenen de un ambiente festivo y de afecto, reflejando el espíritu de esta celebración.

¿Qué se puede regalar en el Día del Amor y la Amistad? El Día del Amor y la Amistad, celebrado cada tercer sábado de septiembre en Colombia, es la oportunidad perfecta para demostrar aprecio. Aunque los regalos tradicionales como flores y chocolates nunca fallan, la tendencia actual se inclina hacia los detalles con un toque más personal y significativo. Puede optar por una experiencia compartida, como una cena romántica, un concierto de su artista favorito, o incluso un viaje corto para escapar de la rutina. La idea es crear recuerdos duraderos que fortalezcan el vínculo con sus seres queridos, ya sean pareja, amigos o familiares. En lugar de un objeto genérico, considere una joya con las iniciales de la pareja, una taza con una foto memorable, o incluso una agenda con un mensaje especial grabado. Este tipo de detalles demuestran un esfuerzo extra y hacen que la persona se sienta verdaderamente especial y valorada.

