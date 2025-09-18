Con la llegada del fin de semana de Amor y Amistad, una de las fechas más importantes del calendario colombiano, los centros comerciales del país se preparan para recibir a miles de parejas, familias y grupos de amigos. Con el objetivo de ofrecer una experiencia integral que vaya más allá de las compras, varios complejos de la capital y sus alrededores han diseñado una agenda variada con actividades culturales, artísticas y de entretenimiento para todos los visitantes.

(Lea también: Prestigioso centro comercial le metió $ 1.000 millones a cambio gigante y se llevó gran sorpresa)

Qué planes hay de amor y amistad en centros comerciales de Colombia

Para la celebración en Parque La Colina, la agenda de eventos está enfocada en el arte y el espectáculo. Durante el fin de semana, el centro comercial se convertirá en un escenario para el Circo Itinerante, con presentaciones a las 4:00 p .m., donde personajes itinerantes sorprenderán a los asistentes con dulces y espectáculos. Adicionalmente, los visitantes podrán disfrutar de la Caja Experiencial Inmersiva, una exhibición de arte emergente disponible hasta el 26 de octubre, y participar en un Mural Colectivo que estará abierto al público de 12 p. m. a 7:00 p. m. Para los más jóvenes, se ofrecerán talleres artísticos para niños el fin de semana, desde las 2:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Otros complejos de la cadena Parque Arauco también se sumarán a la celebración. Outlet Arauco Sopó tendrá un concierto de la banda colombiana Glish el 20 de septiembre, a las 3:00 p.m., y ofrecerá a sus clientes la oportunidad de participar en un sorteo de una tarjeta de regalo por un valor de 10.000.000 millones de pesos. Por su parte, en Parque Caracolí, la celebración se llevará a cabo con la Orquesta Celebration a las 7:00 p. m., y habrá un DJ en vivo los viernes y sábados. En Parque Arboleda, los visitantes podrán disfrutar de una actividad gratuita por el 30° aniversario de Toy Story, mientras que Parque Alegra ofrecerá shows especiales y experiencias gastronómicas en “La Social”.

Lee También

Gran Plaza El Ensueño unirá la magia de Amor y Amistad con su séptimo aniversario. A lo largo del mes, los visitantes podrán vivir experiencias únicas, destacándose el Gran Bingo de Aniversario el 21 de septiembre. El centro comercial también ofrecerá domingos de karaoke y música de plancha, así como noches de fogatas en la terraza con música en vivo. La tercera versión de la feria “Dulces Sueños” será otro de los atractivos para los amantes de la gastronomía local.

Lee También

Finalmente, Parque Fabricato ha preparado una agenda con emociones intensas. Los amantes del suspenso podrán disfrutar del Circo del Terror, con presentaciones de jueves a domingo y festivos hasta el 2 de noviembre, y que tiene un costo de 20.000 pesos (o 15.000 pesos con facturas superiores a 50.000 pesos). El centro comercial también contará con la atracción Aventura Galáctica, disponible hasta el 26 de octubre. La variedad de eventos en estos complejos comerciales refleja el compromiso del sector con la celebración de una de las fechas más importantes para el comercio y el entretenimiento en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.