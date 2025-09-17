El Brand Love Index 2025, una revolucionaria investigación realizada por Cluster Research y liderada por Elsa María González, CEO de la firma, es el testimonio de una nueva forma de entender y relacionarse con las marcas en Colombia. Este primer estudio en el país, abarca la conexión emocional profunda que los consumidores colombianos tienen con las marcas.

La investigación, que se efectuó en seis ciudades principales del país y con más de 2.400 encuestas y 120 entrevistas cualitativas, busca identificar cuáles son las marcas que llegan al corazón de los colombianos.

Una de las revelaciones más sorprendentes del estudio es que menos del 20% de las marcas en Colombia logran entrar en el “círculo privilegiado” de las marcas amadas. 8 de cada 10 marcas podrían extinguirse sin causar revuelo entre los consumidores. Esto evidencia la fragilidad y superficialidad de la relación de muchas marcas con sus audiencias.

Cuáles son las marcas más queridas en Colombia

Sin embargo, esta realidad contrasta con la notable lealtad que reciben las marcas que han logrado forjar un lazo emocional con los consumidores. Alpina, Arroz Diana, Arturo Calle, Bancolombia, Crepes & Waffles, entre otras, son consideradas las marcas más amadas por los consumidores colombianos.

Sin embargo, una de las que mayor furor tiene actualmente es Frisby, que fue considerada como la marca más amada en la categoría de pollo. Precisamente, sobre esta cadena de restaurantes, en Blu Radio revelaron un detalle clave que vivirá el negocio este miércoles con el lío legal que tiene con la empresa que presentumente usurpó su marca en España y que tiene planes de expandirse en Europa.

“Hasta hoy tiene tiempo de demostrar si ha utilizado o no su marca en Europa”, dijo Víctor Grosso, analista económico de Blu Radio. Esta noticia ha srorprendido a los clientes, quienes están a la expectativa de lo que pueda pasar con el negocio y las pruebas que muestre la cadena.

Esta conexión del amor que sientes los clientes por Frisby puede traducirse en la disposición de los clientes a pagar más o a sacrificar el consumo de otros productos, demostrando así el impacto positivo de una auténtica relación emocional.

