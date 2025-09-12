La reconocida cadena de restaurantes Andrés Carne de Res, específicamente su establecimiento en Bogotá, Andrés D.C., vivió un episodio desafortunado el 5 de septiembre. Según Gabriel Robledo, cardiólogo y uno de los afectados, un dispositivo generador de humo presentó fallas y expulsó chispas que alcanzaron a varios clientes, ocasionando quemaduras.

El abogado Juan Pablo López, representante de algunos de los clientes lesionados, dejó claro en El Tiempo que ni él ni sus representados buscan el cierre del empresarial establecimiento. Sin embargo, se espera la toma de medidas efectivas para prevenir la recurrencia de incidentes similares. Esta expectativa sigue a la intervención del Ministerio de Trabajo que ordenó la suspensión inmediata de las actividades y cocina del restaurante tras el incidente.

“Lo que solicitamos principalmente es un compromiso por parte del restaurante para evitar que ocurran eventos similares en el futuro, enfatizando la necesidad de ‘compromisos efectivos de no repetición’, que sean aplicables, verificables y permanentes”, puntualizó López. El abogado también habló sobre las dos posibles líneas de acción que representan a las víctimas: una medida judicial para buscar reparación de daños –que por ahora es subsidiaria– y una medida administrativa para requerir de las autoridades que hagan vigilancia y control efectivos del lugar, de acuerdo con el citado medio.

Según el testimonio de López, el hecho no surgió en el marco de una relación laboral, por lo que las acciones tomadas por el Ministerio de Trabajo se vinculan a denuncias administrativas independientes relacionadas con los clientes. Respecto al posible cierre de Andrés D.C., el abogado fue tajante al indicar que ni las víctimas ni él están interesados. Incluso señaló que un cierre del espacio implicaría un impacto económico negativo para los trabajadores, por lo que se promueve que el restaurante se comprometa en la implementación de medidas correctivas, según el informe periodístico.

Las reparaciones se están evaluando ya que las víctimas sufrieron quemaduras que van de primer a segundo grado en diversas áreas del cuerpo. El abogado dictaminó que no corresponde endeudarse con estimaciones por indemnización pues aún son un tema en proceso, de acuerdo con el citado diario.

Por otro lado, el restaurante ofreció disculpas por los hechos ocurridos y se tiene conocimiento de la suspensión en el uso de las máquinas que desencadenaron el incidente, mientras se elabora un análisis de la situación y se planean las medidas de seguridad que se implementarán para evitar acontecimientos similares.

En Colombia, existen normativas que se encargan de garantizar la seguridad y bienestar de los clientes en los establecimientos de comida. Entre ellas, la Ley 9 de 1979, también conocida como el “Código Sanitario Nacional”, la cual establece las normas y requisitos para mantener las condiciones sanitarias, de seguridad y de prestación de servicios en los establecimientos. Sin embargo, este suceso pone en tela de juicio la aplicación efectiva de estas normas y resalta la necesidad crear un sistema más robusto de inspección y cumplimiento.

