Luego de que se confirmara el cierre de una de las cocinas de Andrés DC en Bogotá, la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, habló en Blu Radio sobre la situación que enfrenta la cadena de restaurantes y las razones que llevaron a la clausura de esa zona en la sede de la calle 82.

La funcionaria explicó que el espacio cerrado corresponde a la cocina principal del restaurante: “Ellos dicen que se demorarán por lo menos una semana en implementar todas las medidas relacionadas con riesgo eléctrico, térmico, la falta de señalización y de rutas de evacuación, entre otros aspectos”.

Muñoz también aclaró lo que puede seguir ofreciendo el establecimiento en la sede de la calle 82. Si bien el número de productos disponibles se reduce, el restaurante cuenta con cocinas auxiliares que pueden usarse para preparar alimentos.

Además, señaló que la organización tiene la posibilidad de trasladar alimentos desde otras sedes si la capacidad interna se ve superada: “Si Andrés Carne de Res trae la comida de afuera es porque las cocinas que tienen no alcanzan la capacidad de la principal para la preparación de alimentos”.

La viceministra concluyó que: “Sí o sí, Andrés Carne de Res, de manera inmediata, no podía seguir vendiendo alimentos en la misma forma en la que lo hizo hasta las 10:00 p. m. del 9 de septiembre, cuando se ordenó el cierre”.

¿Qué pasó con Andrés DC en Bogotá?

Días atrás, en esa misma sede, se presentó un incidente en el que varios clientes sufrieron quemaduras leves por la falla de una máquina de humo usada en un espectáculo. En lugar de liberar vapor ambiental, el aparato expulsó chispas y fragmentos incandescentes que alcanzaron a los comensales.

Nueve personas resultaron con quemaduras en brazos, espalda, manos y rostro. Algunos también reportaron daños en su ropa e incluso caída de cabello por el calor del estallido. El restaurante confirmó que todos recibieron atención médica inmediata.

Luego de ese episodio, el Ministerio de Trabajo ordenó la suspensión temporal de la cocina principal de Andrés DC en la calle 82, después de una inspección de más de siete horas que identificó fallas en las condiciones de seguridad laboral.

El cierre no significa la suspensión total del servicio. Las demás áreas siguen operando y atendiendo al público.

Desde la entidad se indicó que la medida busca proteger tanto a trabajadores como a visitantes, y que se levantará una vez la empresa corrija las deficiencias detectadas y cumpla con los protocolos de ley.

