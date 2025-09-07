Andrés Carne de Res sigue siendo uno de los restaurantes más icónicos en Colombia, pues con su comida típica, los espectáculos que ofrece y hasta la decoración del mismo llama mucho la atención, sobre todo de los turistas que visitan al país.

Sin embargo, en los últimos meses este restaurante ha estado envuelto en varios escándalos por situaciones que ocurren dentro de sus instalaciones, como el recordado y sonado caso de la bailarina Laura Villamil y luego lo que ocurrió con el creador de contenido José Rodríguez.

Sumado a eso, este viernes, 5 de septiembre, se presentó un nuevo hecho que dejó muy preocupados a los asistentes, ya que se presentó una falla en unas máquinas de humo y varias personas resultaron quemadas.

Según reveló El Tiempo, todo ocurrió en el Andrés DC de la calle 82, en Bogotá, cuando ya era de noche y la fiesta se había prendido.

En un momento, muchas personas se pararon a bailar las distintas canciones que sonó el lugar y, para ambientar más la situación, el restaurante prendió las máquinas que sacan humo, pero estas comenzaron a fallar.

Tal como le contaron algunas personas al medio mencionado, estas máquinas no sacaron humo, sino que comenzaron a salir chispas y un olor bastante fuerte. Además, dichas chispas tenían mucha fuerza y por eso alcanzaron a varios comensales.

“Eso chispeaba algo impresionante, parecía ácido, se pegaba a la ropa y la quemaba. A mí me produjo quemaduras en un brazo y una muñeca. El saco, el suéter, la camisa y hasta el pantalón quedaron llenos de huecos”, dijo uno de los afectados.

Y otra persona agregó: “Un médico que estaba en la mesa también resultó herido. Él mismo mostró cómo el pelo se le desprendía a manotadas después de que las chispas le cayeron en la cabeza”.

Resultado de la situación: quemaduras en los brazos, la cabeza, la espalda y demás, ya que lo que botaba estas máquinas se pegaba en la ropa y ahí fue que se presentaron los mayores inconvenientes.

Tal como contaron los testigos, un grupo de paramédicos llegó a atender la situación, pero la atención no habría sido la adecuada ni acorde, por lo que hay críticas y quejas al respecto.

Por lo pronto, Andrés Carne de Res no se ha manifestado al respecto, pero lo cierto es que la incertidumbre crece precisamente porque se han presentado algunos casos importantes y la respuesta desde el mismo lugar no ha sido la mejor.

