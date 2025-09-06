Escrito por:  Redacción Bogotá
Sep 6, 2025 - 12:41 pm

La intolerancia es uno de los principales problemas en Bogotá, pues ahora cualquier situación termina en una discusión y muchas de esas tienen consecuencias fatales, ya que las personas pierden el control y terminan atacando a otra sin medir las consecuencias.

(Ver también: “Nunca lo vamos a controlar”: duro vaticinio sobre lo que sucede con miles de carros en Bogotá)

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió este viernes, 5 de septiembre, sobre las 4:00 de la tarde en el sector de San Victorino, más específicamente en la Plaza de La Mariposa.

Lee También

Según dio a conocer el canal City TV, todo se trató de una pelea entre vendedores informales, quienes desde hace rato no se llevaban bien, pero no se habían vuelto a presentar problemas.

Sin embargo, este viernes comenzó una fuerte discusión y cuando el joven de 24 años se desentendió y se dio vuelta, el otro hombre lo apuñaló por la espalda, quitándole la vida de inmediato, ya que quedó tirado ante los ojos de todos los presentes.

San Victorino / Getty
San Victorino / Getty

De hecho, el teniente coronel Carlos Torres aseguró que “se trataría de un problema de convivencia e intolerancia desde 2023” y que por eso ya ambas personas tenían un proceso judicial por lesiones personales.

Además, Torres aseguró que ya se han identificado a los agresores y que en este momento adelantan las labores de investigación para dar con la captura y posteriormente la judicialización por el lamentable caso.

Este es un hecho más de los muchos que se presentan a lo largo del día, pues en los parques, las vías, los estadios, los escenarios culturales y más, las personas discuten hasta que terminan agrediéndose físicamente, pero sin medir las consecuencias de que eso puede resultar completamente fatal.

(Ver también: Persecución en Bogotá por camioneta robada: hubo balacera y la abandonaron en carril de Transmilenio)

Ante esto, las autoridades siempre recomiendan no permitir que la discusión llegue hasta esa instancia, pues lo primero es dialogar y después, si no se llega a un acuerdo, llamar a agentes de la Policía para que la situación no se escale.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO