La intolerancia es uno de los principales problemas en Bogotá, pues ahora cualquier situación termina en una discusión y muchas de esas tienen consecuencias fatales, ya que las personas pierden el control y terminan atacando a otra sin medir las consecuencias.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió este viernes, 5 de septiembre, sobre las 4:00 de la tarde en el sector de San Victorino, más específicamente en la Plaza de La Mariposa.

Según dio a conocer el canal City TV, todo se trató de una pelea entre vendedores informales, quienes desde hace rato no se llevaban bien, pero no se habían vuelto a presentar problemas.

Sin embargo, este viernes comenzó una fuerte discusión y cuando el joven de 24 años se desentendió y se dio vuelta, el otro hombre lo apuñaló por la espalda, quitándole la vida de inmediato, ya que quedó tirado ante los ojos de todos los presentes.

De hecho, el teniente coronel Carlos Torres aseguró que “se trataría de un problema de convivencia e intolerancia desde 2023” y que por eso ya ambas personas tenían un proceso judicial por lesiones personales.

Además, Torres aseguró que ya se han identificado a los agresores y que en este momento adelantan las labores de investigación para dar con la captura y posteriormente la judicialización por el lamentable caso.

Este es un hecho más de los muchos que se presentan a lo largo del día, pues en los parques, las vías, los estadios, los escenarios culturales y más, las personas discuten hasta que terminan agrediéndose físicamente, pero sin medir las consecuencias de que eso puede resultar completamente fatal.

Ante esto, las autoridades siempre recomiendan no permitir que la discusión llegue hasta esa instancia, pues lo primero es dialogar y después, si no se llega a un acuerdo, llamar a agentes de la Policía para que la situación no se escale.

