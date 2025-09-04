Bajo el resplandor de las luces de la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, un hecho de inseguridad latente estremeció el barrio La Alquería de Puente Aranda, Bogotá. En este sector un grupo de criminales perpetró el robo de una lujosa camioneta SUV. Según reportes de la policía local, este fue el detonante de una osada persecución a alta velocidad que interrumpió la tranquilidad de las vías bogotanas, como reportó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

Los delincuentes, presos de la desesperación, abandonaron el vehículo en plena calzada exclusiva del sistema de transporte Transmilenio, justo en la estación Modelia, por la calle 26, sentido oriente-occidente. “La evasión de los criminales fue tan audaz que incluso llegaron a actuar con violencia, atropellando a algunos de nuestros efectivos”, declaró un delegado policial a la prensa local. Añadió que “gracias al instinto policial logramos inutilizar parte del vehículo, por lo que su huida fue a pie y están prófugos”.

Además, esta acción desencadenó una alteración considerable del servicio de transporte y apuntó directo al problema de inseguridad que enfrenta la capital colombiana. Como contó Blu Radio, los residentes de la zona y usuarios del Transmilenio, víctimas de este robo de carros, tuvieron que hacer frente a la congestión y la angustia en esa área. La Sijin, por su parte, incursionó en la camioneta abandonada con la intención de recabar toda evidencia posible para avanzar en la investigación.

Este hecho, más que un incidente aislado, pone en evidencia una ola creciente de robos de vehículos de alta gama en Bogotá. Según datos dados a conocer por la citada emisora, han habido reportes de escoltas habiendo resultado lesionados al enfrentar a los delincuentes en hechos similares. De esta forma, la comunidad y las autoridades se ven en la obligación de enfrentar e intervenir esta problemática. Ante esta situación alarmante, la policía ha redoblado esfuerzos reforzando la seguridad y acompañamiento de la comunidad, en busca de una mayor confianza ciudadana.

En este tenor, se ha implementado la interceptación y seguimiento de vehículos robados con apoyo de cámaras y denuncias ciudadanas, recabando estrategias y recursos.

