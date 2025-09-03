Un nuevo hecho de violencia se registró en la capital del país durante la mañana de este miércoles. A las 5:45 a. m., en el barrio La Ponderosa, se reportó un ataque armado que cobró la vida de un policía retirado.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba sacando su vehículo cuando fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Los sicarios abrieron fuego desde ambos costados del carro, realizando al menos seis disparos.

En el lugar de los hechos las autoridades confirmaron que hallaron seis los cartuchos percutidos y que se están haciendo las investigaciones.

El hombre alcanzó a ser auxiliado por uniformados que lo trasladaron a un centro asistencial cercano, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que ya se iniciaron las pesquisas para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables de este nuevo episodio de sicariato en la ciudad.

Cómo deben ser dados los primeros auxilios a una persona herida de bala

Los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato marcando el 123.

La seguridad de la escena debe ser asegurada antes de acercarse a la persona.

Las manos deben ser lavadas o guantes deben ser usados, si están disponibles, para evitar infecciones.

La herida debe ser evaluada sin introducir objetos ni intentar extraer la bala.

Una presión directa debe ser aplicada sobre la herida con un paño limpio o gasa para controlar la hemorragia.

Si la hemorragia no cede, un vendaje compresivo debe ser colocado.

La ropa alrededor de la herida debe ser retirada con cuidado, pero el objeto incrustado no debe ser removido.

El paciente debe ser mantenido acostado, con las piernas ligeramente elevadas, para prevenir el shock.

Los signos vitales deben ser observados constantemente, sin abandonar a la persona.

La llegada de personal médico debe ser esperada, evitando cualquier movimiento brusco del herido.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.