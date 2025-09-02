Un sicario intentó matar al empleado de una gasolinera, pero el arma le falló (para salvación del operador). Todo esto sucedió de una manera muy rápida en el municipio de San Martín (Meta). Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, todo quedó en imágenes, que, hasta el momento, impactan a todos los que las han visto una y otra vez y no lo pueden creer.

Estos temas de inseguridad ocurren en toda Colombia. Hoy por hoy, no hay una ciudad que de verdad ofrezca tranquilidad a sus habitantes y visitantes, lo que tiene preocupados a muchos que ven cómo los distintos actos vandálicos van tomando fuerza de una manera paulatina, aunque las autoridades y los mismos ciudadanos trabajen en conjunto para contrarrestar estos flagelos.

Este intento de asesinato al empleado de la estación de gasolina sucedió el pasado sábado 30 de agosto, sobre las 7:30 p. m. En el video se observa que el victimario llega a tanquear su moto, el trabajador lo atiende, lo abastece del combustible y le recibe el dinero de la transacción al sujeto motorizado. No obstante, en cuestión de dos segundos todo da un terrible giro.

Mientras que el operador se acerca a uno de los dispensadores de la estación de servicio, el criminal saca un revolver rápidamente, le apunta, pero el arma falla. El colaborador de la gasolinera reaccionó de una manera muy ágil y salió corriendo del lugar. De inmediato, el vándalo se baja de la moto para perseguirlo y no lo alcanza. Así que se devuelve hacia su motocicleta, se sube y se marcha.

#IMPACTANTE. En San Martín, mpio del dpto/Meta, un sicario intentó acabar con la vida de un empleado de gasolinera, pero el arma falló al momento de disparar. Todo el momento quedó registrado por cam/seguridad de la EDS donde se ve a la víct-ma huir de la muerte el pasado 30AGO. pic.twitter.com/qbBa2wLN8d — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 2, 2025

“El que no le toca ni que lo pongan. Que se vaya del pueblo“, es uno de los comentarios que hay en la publicación de X, celebrando que el trabajador haya logrado salir ileso del atentado en el que, por obra divina o suerte, conservó su vida e integridad.

¿Cuántos homicidios van en Colombia en 2025?

Bogotá registra una preocupante cifra de 300 homicidios con armas de fuego en lo que va de 2025. Según datos del sistema estadístico de la Policía Nacional, hasta junio de este año la capital colombiana enfrenta un grave problema de seguridad, lo cual exige una revisión de las estrategias de control y prevención del crimen. La alta incidencia de violencia letal, especialmente con armas de fuego, subraya la urgencia de fortalecer la presencia policial y la inteligencia para desarticular las redes criminales que operan en la ciudad.

El panorama nacional presenta un desafío aún mayor. Aunque las cifras oficiales de homicidios a nivel de todo el país para el mismo periodo no están especificadas, la situación en la capital sirve como un indicador de la compleja realidad de seguridad en Colombia.

