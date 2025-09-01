Escrito por:  Redacción Nación
Sep 1, 2025 - 4:37 pm

El accidente de un helicóptero en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, dejó una escena que refleja la fuerza del impacto: la aeronave terminó de lado sobre el pasto, con las hélices partidas y dobladas, luego de golpear violentamente contra el suelo.

Las imágenes captadas en la plataforma internacional muestran al Bell 206, matrícula HK5198 de la empresa Delta Helicópteros SAS, recostado sobre su costado derecho.

Siniestro de helicóptero en aeropuerto de Cali

La cabina permaneció relativamente intacta, pero el rotor principal y parte de la estructura quedaron inservibles, siendo las zonas con mayor daño visible, esto, de manera preliminar.

En el interior se movilizaban cuatro personas. Dos de ellas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras que las otras dos lograron salir ilesas.

Aunque la aeronave quedó prácticamente inutilizada, la Aeronáutica Civil reportó que la operación aérea en la terminal continuó sin interrupciones.

