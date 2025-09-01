El accidente de un helicóptero en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, dejó una escena que refleja la fuerza del impacto: la aeronave terminó de lado sobre el pasto, con las hélices partidas y dobladas, luego de golpear violentamente contra el suelo.

(Vea también: Helicóptero se cayó en el aeropuerto de Cali: se accidentó durante aterrizaje)

Las imágenes captadas en la plataforma internacional muestran al Bell 206, matrícula HK5198 de la empresa Delta Helicópteros SAS, recostado sobre su costado derecho.

Siniestro de helicóptero en aeropuerto de Cali

La cabina permaneció relativamente intacta, pero el rotor principal y parte de la estructura quedaron inservibles, siendo las zonas con mayor daño visible, esto, de manera preliminar.

Lee También

Incidente con helicóptero en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que presta servicio a Cali Un helicóptero de la empresa Delta Helicópteros, identificado como HK5198, sufrió un incidente este lunes mientras aterrizaba en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. La situación… pic.twitter.com/Zx4CdqKOcf — Entérate Cali – Noticias Cali (@EnterateCali) September 1, 2025

La #Aeronáutica Civil adelanta las indagaciones en el #AeropuertoBonillaAragón de Palmira, que sirve a Cali, luego del accidente de un helicóptero que se precipitó a tierra el 1 de septiembre. #Cali #Palmira pic.twitter.com/hYDmU83HCV — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 1, 2025

En el interior se movilizaban cuatro personas. Dos de ellas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras que las otras dos lograron salir ilesas.

Aunque la aeronave quedó prácticamente inutilizada, la Aeronáutica Civil reportó que la operación aérea en la terminal continuó sin interrupciones.

#InformaciónImportante

✈️ Se registró un incidente con un helicóptero en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La operación en la terminal sigue con normalidad. — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) September 1, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.