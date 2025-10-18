En un inusual encuentro en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, un grupo de ciudadanos expresó su rechazo a la excandidata presidencial y exalcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cabal le pone nuevo y chistoso apodo a Claudia López porque “se quiere parecer a Bukele”)

La aspirante a la Casa de Nariño pensó que se trataba de un saludo cordial, pero pronto descubrió todo lo contrario. El momento quedó grabado en video y se volvió viral.

“Te queremos, Claudia, te queremos… pero fuera del país”, corearon irónicamente las personas que se encontraban cerca de la exintegrante de Alianza Verde, quien se encontraba en el local Plaza Dorado.

Lee También

Luego de esto, se observa cómo le cambió la expresión a la excongresista, pero no se le escuchó emitir ningún mensaje y, con su rostro visiblemente afectado, envió otro saludo con su mano.

Reacción de Claudia López a burla en Aeropuerto el Dorado

A pesar de la sarcástica bienvenida, López intentó mantener una actitud cordial y prudente. Pero, más allá de su reacción, este acontecimiento evidencia nuevas formas de protesta ciudadana.

Mientras, en la grabación se escucha otro mensaje sarcástico al que López no reaccionó: “Maravillosa, gracias por lo que no hiciste en Bogotá. Qué maravilla”.

Que quieren mucho a Claudia López… pic.twitter.com/DJyqOVviYH — Isa Mejía (@isamg6) October 17, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.