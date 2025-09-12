El precandidato presidencial Mauricio Gómez lanzó una fuerte crítica contra la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego de que esta hiciera una comparación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Gustavo Petro.

(Vea también: “Me alegra que se preocupe por el hijo que no crio”: Vicky Dávila, a Petro, por lío de su hijo Nicolás)

En un mensaje publicado en redes sociales, Gómez reaccionó con firmeza: “No se le ocurra comparar a Uribe con Petro. No tienen comparación. No se lo permito. Yo no soy uribista, pero Álvaro Uribe es un hombre honorable que le ha dado mucho a este país y no se ha parado en una tarima con criminales”.

Lee También

Mauricio Gómez Amin le canta la tabla a Claudia López “No se le ocurra comparar a Uribe con Petro, no tienen comparación” Que RESPETE pic.twitter.com/OL9qLFqaOW — Natalia Garcia (@Natalia__Gar) September 12, 2025

Lee También

La controversia tuvo lugar en el marco del Latam Fintech Market 2025, en donde se llevó a cabo un debate con los precandidatos presidenciales, del que también hicieron parte Alejandro Gaviria, Paloma Valencia, Maurico Gómez, entre otros.

(Vea también: Quiénes son los exnarcos señalados por Petro del magnicidio de Miguel Uribe: se mueven en España y Dubái)

Hasta el momento, Claudia López no ha respondido directamente al comentario, aunque en intervenciones previas ha señalado similitudes entre los liderazgos de Uribe y Petro, en su característico estilo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.