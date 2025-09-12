Ella señala que inicialmente Nicolás Petro confesó, se autoincriminó y se comprometió a colaborar con la justicia, involucrando al mandatario y a su círculo cercano en presuntas irregularidades para llegar al poder.

Sin embargo, tras una visita de Gustavo Petro a su hijo, este decidió retractarse y no colaborar, lo que Dávila califica como sospechoso.

La comunicadora también acusa al presidente de tener una “fiscal de bolsillo”, afirmando que a pesar de que Nicolás ya estaba llamado a juicio, el proceso no ha iniciado después de año y medio, con múltiples intentos de modificar los delitos imputados sin éxito por la solidez de las pruebas.

Recalca que, como directora de Semana, denunció en su momento a Nicolás Petro porque era su obligación, asegurando que nunca guardará silencio frente a la corrupción.

Dávila insiste en que el verdadero gobierno corrupto es el de Petro, al que acusa de despilfarrar recursos públicos. Además, afirma que ganará las elecciones con respaldo ciudadano y sin alianzas cuestionables.

Finalmente, critica al presidente por no haber criado a su hijo y lo insta a evitar que huya, como ocurrió con Carlos Ramón González.

