A través de sus redes sociales, Dávila advirtió sobre la presunta salida del fiscal Mario Burgos, quien llevaba el caso, y alertó sobre una posible intervención desde el nivel central de la Fiscalía General de la Nación.

“Me envían esto y quedamos advertidos. Van por la fiscal del caso de Nicolás Petro. Ya sacaron al fiscal Mario Burgos”, escribió la periodista.

Según el mensaje difundido por Dávila, en el despacho del vicefiscal general y la dirección de Lavado de Activos se estaría preparando el envío de una comisión a Barranquilla, ciudad donde avanza el proceso judicial contra Nicolás Petro por presuntos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Informan que esta semana enviarían una comisión del nivel central del círculo de confianza de la Fiscal Luz Adriana Camargo, para revisar el caso de Nicolás Petro”, señala la denuncia compartida.

Me envían esto y quedamos advertidos. Van por la fiscal del caso de Nicolás Petro. Ya sacaron al fiscal Mario Burgos. “En el despacho del vicefiscal y de la dirección de lavado de activos informan que esta semana enviarían una comisión del nivel central del círculo de confianza… https://t.co/F9eAK2qXxZ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 9, 2025

El objetivo de dicha comisión, según Dávila, sería interferir en la imputación contra Nicolás Petro y evitar una eventual medida de aseguramiento en centro carcelario. De concretarse esta acción, advierten que se violarían los principios de autonomía e independencia de los fiscales delegados.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la Nación ni la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se han pronunciado oficialmente sobre estas denuncias.

El proceso contra Nicolás Petro ha sido uno de los más sensibles políticamente en los últimos años, no solo por los delitos imputados, sino por su cercanía con el presidente de la República y por las declaraciones del propio procesado, quien llegó a comprometer a varios actores del círculo cercano al mandatario.

