La sorpresiva visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota desembocó en una enredo adicional que se presentó en simultáneo a que se divulgaron las imágenes de ese inesperado momento.

El comunicador que registró el ingreso de la esposa del presidente Gustavo Petro al centro penitenciario acabó en un serie de situaciones, que salieron a flote gracias a Vicky Dávila.

¿Qué pasó con periodista de Semana por grabar a Verónica Alcocer en La Picota?

El periodista Javier Barragán, integrante de la revista Semana, tuvo complicaciones después de que grabó a Verónica Alcocer al entrar a la cárcel La Picota, según contó la precandidata presidencial desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

Vale la pena recordar que Dávila fue directora del mencionado medio de comunicación, cargo que tuvo antes de encaminarse a la actual aspiración por la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026.

Dávila replicó un video de Barragán en el que el periodista le hace el reclamo a un hombre por las incidencias antes mencionadas luego de que llevó a cabo el registro en el centro penitenciario en Bogotá.

De hecho, entre los cuestionamientos por parte del comunicador, estuvo por qué habría algún problema por grabar en un sitio público a una persona como Alcocer, que también es una figura reconocida.

Lo cierto es que la discusión no avanzó con mayor éxito a pesar de las preguntas en cuestión, mientras el hombre en cuestión solo repitió en varias ocasiones que él solo estaba haciendo su trabajo.

Esta fue la publicación con los videos del reclamo de Barragán (quien no aparece en las imágenes) y de la entrada del esquema de seguridad de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota.

Al periodista Javier Barragán de SEMANA lo tuvieron más de media hora, con su carné retenido, porque grabó la entrada de Verónica Alcocer a La Picota. Lo hicieron retirar del lugar y lo amenazaron con quitarle la acreditación en presidencia. Así está la libertad de prensa en… pic.twitter.com/Gh5NDORUsN — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 4, 2025

¿Qué polémicas ha habido por visitas de allegados de Gustavo Petro a La Picota?

Durante la campaña presidencial de 2022 y los primeros meses de gobierno de Gustavo Petro, su hermano Juan Fernando Petro ingresó a La Picota en por lo menos 12 ocasiones entre 2019 y 2023, conforme a registros del INPEC. En varias de esas visitas sostuvo reuniones con exfuncionarios condenados por corrupción, entre ellos:

Iván Moreno (hermano del exalcalde Samuel Moreno), condenado por corrupción en el “carrusel de contratación” de Bogotá.

(hermano del exalcalde Samuel Moreno), condenado por corrupción en el “carrusel de contratación” de Bogotá. Álvaro ‘Gordo’ García , vinculado a masacre en Macayepo.

, vinculado a masacre en Macayepo. Exgobernadores como Ronald Housni, Whitman Porras, Javier Zapata, y el excongresista Manuel Carebilla, todos con sentencias por delitos como peculado, cohecho, falsedad, entre otros.

Se difundió un documento no oficial que circuló dentro de la cárcel, con menciones a un posible “perdón social” y rebajas de penas, llevando a señalamientos sobre posibles promesas electorales a cambio de apoyo.

Petro y sus asesores negaron que la visita tuviera fines de campaña, asegurando que fue hecha como parte de la Comisión de Justicia y Paz, con fines humanitarios.

Estas visitas causaron tensiones dentro del penal, incluyendo enfrentamientos entre reclusos en La Picota. Algunos reclusos acusaron a otros presos, como un exsenador del Cesar, de haber filtrado fotografías para provocar el escándalo.

Simultáneamente, la senadora Piedad Córdoba también visitó La Picota en 2022. La acusaron de haber ofrecido no extradición a varios extraditables, incluido su propio hermano, en caso de que Petro ganara la presidencia. Estas visitas, junto con fotografías del centro penitenciario, profundizaron la controversia, que luego llegaría a los ‘petrovideos’.

