Este miércoles 3 de septiembre se llevó a cabo una nueva audiencia como parte del proceso judicial que avanza contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El abogado defensor Alejandro Carranza entregó al juez y a la Fiscalía General de la Nación una serie de pruebas, entre ellas varios videos protagonizados por Day Vásquez, expareja del exdiputado del Atlántico. Con este material, buscó demostrar que su cliente no figura como propietario de los bienes que son clave dentro del proceso.

“Mientras estábamos nosotros en juicio, allá se encontraban de fiesta; y mientras decían que los bienes los tenía Nicolás… Entonces, su señoría, pues no había prestigiamiento en el principio de oportunidad, y no lo ha habido”, dijo el abogado defensor de Nicolás Petro cuando mostraba los videos.

“Esto es para mostrarle a su señoría quién tenía la tenencia. No la ha tenido Nicolás, nunca la tuvo Nicolás, pero se ha engañado a la justicia. Desde el inicio de la investigación se sabía que la casa de Tubará la tenía la señora Daysuris Del Carmen. Ahí hay otro video exactamente igual, su señoría. Ese es el respeto que se le dio a este proceso, por el cual están buscando condenar a Nicolás”, agregó.

Así mismo, Carranza sostuvo que a su cliente se atribuyó también la posesión de un carro Mercedes Benz, como parte de su patrimonio. Sin embargo, en su criterio, ese vehículo estaba en poder de Vásquez y no de su esposo en ese entonces.

“El verdadero lavado de activos no se generó de parte de Nicolás. En las redes sociales y mientras nosotros discutíamos todo esto, la señora Daysuris del Carmen Vázquez se mostraba en las redes sociales con el Mercedes Benz; sin embargo, a usted y a la opinión pública, le dijeron que esto lo tenía, era Nicolás”, señaló el abogado en la diligencia.

La defensa del señor Nicolás Petro además de ser cínica, es Irrespetuosa y abusiva. Exhibiéndo en plena audiencia preparatoria unos videos míos. Videos que hace mucho tiempo no están en mis redes sociales. pic.twitter.com/2zlDxcPeXS — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) September 3, 2025

Sumado a esto, Carranza también propuso presentar capturas de pantalla de Nicolás Petro, según dijo, desnudo, advirtiendo que esas imágenes exponen a su defendido y que son una violación a su intimidad.

Sin embargo, el juez del caso se opuso a que las imágenes fueran publicadas en la audiencia. “Como son documentos o elementos que están sirviendo simplemente de apoyo para la motivación de la exclusión, en cuanto puedan afectarse derechos o las actividades a la dignidad, absténgase de mostrar al procesado en situaciones que puedan conllevar eso, a una desnudez, así sea una noticia pública, para no volver a causar una situación de vulneración de derechos”, dijo el juez Hugo Carbonó.

Juez llamó la atención a la defensa de Nicolás Petro para evitar que presenten imágenes del hijo del presidente en plena audiencia y “desnudo”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/oLCFE9yUgq — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2025

Day Vásquez reacciona a videos suyos publicados en audiencia

A través de su cuenta de X, la exesposa de Nicolás Petro reaccionó a las pruebas presentadas en su contra.

“La defensa del señor Nicolás Petro, además de ser cínica, es irrespetuosa y abusiva. Exhibiendo en plena audiencia preparatoria unos videos míos. Videos que hace mucho tiempo no están en mis redes sociales”, escribió Vásquez.

A esto, Carranza respondió: “¿Es decir, ahora desaparecieron las evidencias de la tenencia de la casa de Tubará mientras engañaban al juez 15 penal con función de garantías? ¿Obstrucción y desaparición de evidencias? ¡Grave!”.

Los cruces no terminaron ahí y Vásquez concluyó respondiendo: “Probatoria… No sea cínico e irrespetuoso. Usted una y otra vez ha violado mi derecho a la intimidad. Si lo que busca es que yo caía en provocaciones, entonces siga derechito porque por aquí no es“.

Cabe agregar que durante la audiencia, Carranza también advirtió que el interrogatorio de Nicolás Petro no se podría usar en el juicio.

No señor, no venga aquí a hacer creer que esos videos son evidencia probatoria… No sea cínico e irrespetuoso.

Usted una y otra vez ha violado mi derecho a la intimidad. Si lo que busca es que yo caía en provocaciones, entonces siga derechito porque por aquí no es. 😁 — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) September 3, 2025

