La precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a la denuncia que interpuso Nicolás Petro en su contra por la publicación, sin su consentimiento, de presuntos chats que, según el hijo del presidente, “buscan destruir a su familia”.

Nicolás Petro aseguró que se atrevió a denunciar “tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso y han sido utilizados por intereses particulares ajenos a la justicia”.

(Vea también: Uribe le brincó a Petro y puso sus estudios a la altura de la ‘Peliteñida’ de ‘Betty, la fea’)

Respuesta de Vicky Dávila a Nicolás Petro

En reacción a dicha denuncia, Dávila citó las palabras de Nicolás Petro para responder que está dispuesta a seguir adelante con las denuncias en su contra y del presidente Gustavo Petro.

Lee También

“Yo no le tengo miedo a su papá, ni a usted, ni a la fiscal de su papá. A mí no me va a intimidar Nicolás Petro por ser el hijo del presidente. Usted está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, gracias a las denuncias que hicimos en Semana, mientras fui directora”, empezó diciendo la precandidata presidencial.

(Vea también: “La última relación con una mujer”: dura confesión de Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol)

Horas más tarde, Vicky Dávila complementó su respuesta, pidiendo vigilancia desde Estados Unidos al caso de Nicolás Petro, asegurando que buscan callarla.

“Le pido a Estados Unidos que vigile cómo es que el hijo del presidente me quiere callar como candidata presidencial opositora con procesos judiciales en la fiscalía de bolsillo. Pero les va a costar porque yo no tengo esqueletos ni delitos escondidos como este Gobierno corrupto y algunos familiares del presidente que también perteneció a un grupo terrorista. No les tengo miedo”, concluyó.

Colombianos, el hijo de Petro, me quiere judicializar por decir la verdad sobre las andanzas de su papá, el presidente, cuando era candidato y que ha continuado en el poder. Licor, mujeres, y una rumba problemática. Claro se sienten poderosos porque tienen fiscal de bolsillo.… https://t.co/5MFnpMYV4E — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 28, 2025

Day Vásquez también le responde a Petro

La expareja del hijo mayor del presidente también reaccionó a la denuncia, pues esta no solo fue en contra de Dávila, sino también en contra de Vásquez, quien también habría participado de la filtración de los chats.

Lee También

En sus redes sociales, la expareja de Nicolás Petro reaccionó, también manteniéndose en firme a seguir adelante con el proceso y de demostrar su versión de los hechos que enmarcan la acción legal en su contra.

“Yo no les tengo miedo y se los he demostrado una y otra vez”, dijo Vásquez a través de su cuenta de X.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la mujer responde directamente a temas álgidos como estos en sus redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.