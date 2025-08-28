El presentador de Noticias Caracol, Pablo Arango Robledo, se sinceró en el pódcast de Cristina Estupiñán y relató pasajes desconocidos de su vida personal, marcados por una relación sentimental que terminó siendo un punto de quiebre.

(Vea también: ‘Don Jediondo’ contó secreto que guardó por situación de su restaurante: “Fue un milagro”)

Arango recordó que cuando tenía 24 años sostenía una relación con una mujer mientras vivía solo en Bogotá. La cercanía que daba esa independencia hizo que ella pudiera quedarse en su apartamento con frecuencia.

El periodista contó que, en medio de esa situación, llegaron pensamientos constantes que lo llenaban de dudas sobre su futuro. No encontraba un espacio donde pudiera sentirse tranquilo ni pleno, y eso lo llevó a experimentar un desgaste emocional progresivo. “Eran momentos demasiado oscuros”, confesó, al detallar que el día a día se le hacía cada vez más pesado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina Estupiñán Ch (@cristinaestupinan)

La decisión de Pablo Arango Robledo

En su testimonio relató que el sentimiento de vacío fue creciendo al punto de cuestionarse sobre el rumbo que estaba tomando su vida. Llegó a reconocer que no tenía claridad sobre cómo manejar lo que le estaba ocurriendo, y que durante ese tiempo su salud emocional se vio fuertemente afectada.

Finalmente, reveló que en medio de la crisis tomó la decisión de frenar todo: “Un día dije no más”, con lo que cerró una de las etapas más difíciles de su juventud.

Así mismo, el reconocido periodista explicó que tuvo que explicarles a sus familiares todo el proceso y actualmente tiene una excelente relación con ellos, teniendo en cuenta que en un principio fue algo muy complejo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.