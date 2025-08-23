La enfermedad de Alejandra Giraldo la ha alejado de Noticias Caracol, pero detrás de ese padecimiento hay una serie de situaciones que muchos de sus seguidores ni siquiera imaginarían.

La presentadora de Noticias Caracol se abrió sobre el tema en entrevista con ‘La red’, donde por primera vez ofreció detalles impactantes sobre cómo ha sido el desarrollo de esta situación.

De hecho, la antioqueña contó algunas complicaciones adicionales por las que ha pasado en medio de un proceso muy revelador acerca de una realidad muy personal y fuerte en su trabajo.

Lee También

¿Qué enfermedad tiene Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

Alejandra Giraldo padece síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica que la ha golpeado notablemente, más allá de síntomas como la resequedad ocular y bucal, que en su caso son severos.

Lo cierto es que aparte de esas molestias también la han actado tras como dolores articulares y fatiga, aunque la antioqueña relató en ‘La red’ otras complicaciones más delicadas que ha vivido.

“Yo desarrollé una alergia cuagénica. Entonces, yo me bañaba y me daba alergia. Y yo llegaba todos los días a maquillaje por la mañana y mientras que Adri me maquillaba, trataba de consentirme porque era horrible. Yo me movía, me rascaba y me hacía daño. Yo cogía cepillos y me rascaba las piernas y pues me rayaba la piel y me sacaba sangre del desespero. Y esto yo creo que nunca lo he dicho en público, pero yo anhelaba que llegara el fin de semana para no tenerme que bañar, porque yo me bañaba y la alergia era horrible”, recordó.

Eso se produjo como reacción a un medicamento diseñado para controlar los síntomas de su enfermedad, lo que desembocó en una artritis que aumentó el dolor.

¿Qué problemas de salud mental tuvo Alejandra Giraldo?

Además de eso, Alejandra Giraldo tuvo un problema gastrointestinal por el que estuvo enferma con frecuencia, pero además se encontró con un nuevo diagnóstico de salud mental por depresión funcional.

Como parte de eso, otros síntomas llegaron a la vida de la presentadora antioqueña e incluso se convirtieron en parte de su cotidianidad en Noticias Caracol, como pasos de animal grande.

“Empecé a normalizar micromnesias al aire, microamnesias en la vida cotidiana, sensaciones que no me explicaban, entonces le ponía títulos de ‘tengo un presentimiento’. Yo me sentaba y estaba en el noticiero y me empezaba a dar un vacío terrible en la boca del estómago, que muchas veces confundí con gastritis y era un vacío tenebroso y mucha taquicardia”, relató.

Giraldo reconoció que vivía ataques de pánico y no tenía una regulación del sueño normal, al dormir apenas tres horas diarias, lo que le sirvió para entender algo más grave.

“Todo eso eran alertas, eran síntomas de que estaba atravesando por una crisis mental y no sabía y no entendía”, confesó la presentadora de Noticias Caracol en entrevista con ‘La red’

Los exámenes revelaron que las químicas del cerebro estaban descompensadas, entre la serotonina, la dopamina y el cortisol, entre otras. A pesar de que supuso que podría controlar eso, el tema desembocó en un evento de disociación que la hizo reaccionar.

“Mi cerebro dijo: ‘No puedo más. Me tosté, me desconecté’. Yo sentía que tenía que meter la cabeza en el sanitario, no sé por qué. Por fortuna, comenzó a sonar el celular ya sonar el teléfono. Yo tenía pactada una entrevista con un líder de dignidad agropecuaria para hablar de la mesa de negociación del paro arrocero. Y contesté a Dios, gracias. Él no sabe, pero a mí me salvó la vida, más o menos”, afirmó.

En psiquiatría le dijeron que el diagnóstico era de trastorno de ansiedad, depresión funcional y fatiga crónica, por lo que en Caracol Televisión le ofreció apoyo y tuvo un mes de incapacidad.

Al regreso, tuvo un cambio en su lugar en el noticiero del mencionado canal, con lo que ahora reconoce que tiene un ritmo muy diferente de trabajo para regular su situación mental.

¿Quién es Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol?

Alejandra Giraldo Preciado es una reconocida periodista, presentadora de noticias y empresaria colombiana, ampliamente conocida por ser uno de los rostros principales de Noticias Caracol. Nacida en Medellín el 9 de abril de 1984, ha consolidado una destacada carrera en los medios de comunicación del país gracias a su profesionalismo, carisma y cercanía con la audiencia.

Giraldo es egresada de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de su ciudad natal. Sus inicios en la televisión nacional se dieron en el canal Cable Noticias y posteriormente en Canal Capital, donde adquirió una valiosa experiencia en la presentación de informativos. Su talento la llevó a unirse al equipo de Caracol Televisión, donde inicialmente se desempeñó como presentadora en las emisiones de fin de semana de Noticias Caracol.

Con el tiempo, su rol en el noticiero fue creciendo y se posicionó como una de las presentadoras de la primera emisión del informativo, que se transmite de lunes a viernes en las mañanas, compartiendo set con el periodista Andrés Montoya. Además de su labor en las noticias diarias, Alejandra Giraldo asumió la conducción del aclamado programa de crónica roja e investigación “El Rastro”, un formato que explora en profundidad casos criminales que han impactado a la sociedad colombiana.

Fuera de las pantallas, es conocida por su profundo amor y activismo por los animales. Esta pasión la motivó a emprender y crear su propia marca de alimento premium para mascotas, un proyecto que refleja su compromiso con el bienestar animal.

* Pulzo.com se escribe con Z