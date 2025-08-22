Maritza Aristizábal se ha consolidado como una de las periodistas y presentadoras más reconocidas dentro del equipo de Noticias RCN. Su trayectoria en el canal, donde lleva varios años, le ha permitido posicionarse como un rostro cercano para la audiencia, gracias a su estilo profesional, su capacidad de comunicación y su presencia constante en los diferentes espacios informativos.

Desde las primeras emisiones de la mañana hasta los noticieros del mediodía y la noche, Aristizábal ha logrado conectar con los televidentes, quienes la identifican como una de las figuras más representativas de la casa periodística.

En la actualidad, Maritza no solo se limita a la presentación de noticias generales, sino que también lidera la sección ‘Tribuna RCN’. Este espacio ha cobrado especial relevancia en temporadas políticas, pues allí los precandidatos presidenciales y otras figuras del ámbito público tienen la oportunidad de exponer sus ideas, propuestas y puntos de vista frente a la opinión nacional.

Su papel como moderadora ha sido fundamental para garantizar entrevistas dinámicas y, en la mayoría de los casos, con un tono imparcial que le permite a la audiencia formarse sus propias conclusiones.

No obstante, como sucede en la televisión en vivo o en las grabaciones que se difunden posteriormente, los lapsus pueden ocurrir en cualquier momento, y recientemente Maritza protagonizó una situación que se viralizó en redes sociales. En medio de una de las ediciones de ‘Tribuna RCN’, la invitada especial fue Carolina Corcho, exministra de Salud.

Todo transcurría con normalidad, hasta que al darle la bienvenida, la presentadora cometió un error que no pasó desapercibido. “Carolina Corcho, doctora Corcho, bienvenido… ay no, otra vez dije bienvenido”, alcanzó a decir Aristizábal entre risas nerviosas, dejando claro que no era la primera vez que tropezaba con la misma palabra durante la entrevista.

El detalle causó comentarios y reacciones en redes sociales, especialmente porque muchos se preguntaban si la transmisión había sido en vivo o si, por el contrario, se trataba de una grabación que finalmente salió al aire. Aunque el video circuló con rapidez y acumuló reproducciones, la periodista no se ha pronunciado de manera oficial sobre lo ocurrido, optando por mantener el silencio frente a la curiosidad del público.

Además, Inés María Zabaraín y Felipe Arias, invitaron a la audiencia a mirar en minutos el informe de su compañera, mientras tanto, fueron a comerciales.

Este tipo de situaciones, aunque inesperadas, terminan humanizando la figura de los presentadores, pues muestran que detrás de la formalidad del noticiero también existen momentos espontáneos y errores propios de la labor en directo.

¿Quién es el esposo de Maritza Aristizábal?

Más allá de su faceta profesional, la vida personal de Maritza Aristizábal también despierta interés. Una de las preguntas más frecuentes entre los televidentes es quién es su esposo. La respuesta es que está casada con Diego Moya, un reconocido empresario audiovisual colombiano que se ha hecho visible en redes sociales y en distintos escenarios internacionales.

A diferencia de su esposa, quien mantiene una imagen mucho más ligada al periodismo y la información, Moya suele compartir en sus plataformas digitales aspectos relacionados con sus negocios, sus viajes y su pasión por los automóviles, los cuales se convierten en protagonistas recurrentes de sus publicaciones.

La pareja tiene una hija llamada Isabella Moya Aristizábal el 26 de abril de 2021. A través de un video en sus redes sociales, Maritza reveló, de la mano de Diego, que Isabella venía en camino: “Tenemos una noticia muy importante para dar (…) la teníamos guardada desde hace rato (…) vamos a ser padres y estamos muy contentos (…) este bebé viene a recibir todo el amor del mundo y esperamos que estén tan felices como nosotros, y lo mejor que podemos recibir de ustedes con los buenos deseos y muchas oraciones”.

