La más reciente edición de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘ 2025 ha demostrado que el ‘reality’ de cocina no solo es un espacio para medir habilidades culinarias, sino también un escenario en el que las emociones, las diferencias de carácter y hasta los roces personales se convierten en parte de la trama que atrapa a los televidentes.

Entre eliminaciones inesperadas, pruebas de alta tensión y momentos de camaradería, también han surgido conflictos que han dado de qué hablar fuera de la pantalla.

Uno de los episodios más comentados en los últimos días involucra a dos figuras reconocidas: Michelle Rouillard, exreina de belleza y Señorita Colombia, y Violeta Bergonzi, presentadora colombo-francesa. Lo que parecía una relación cordial dentro del concurso se transformó en un distanciamiento que quedó expuesto en redes sociales y que rápidamente se convirtió en tema de conversación nacional.

La controversia estalló luego de que se conociera un mensaje privado enviado por Rouillard a Bergonzi en Instagram. Según se reveló, la modelo había decidido dejar de seguir a su compañera y, al mismo tiempo, eliminarla como seguidora. Acto seguido, le escribió unas palabras en las que dejaba clara su posición:

“Violeta, en su momento me caíste bien, pero he cambiado de sentir. Me he dado cuenta de que nuestras formas de ver y vivir las cosas son diferentes. Por eso he decidido dejar de seguirte y también eliminarte como seguidora. Te deseo muchos éxitos y que te vaya muy bien en todo”.

El mensaje, que rápidamente se filtró, evidenció el final —al menos en el terreno digital— de una relación que en algún momento había mostrado signos de cordialidad. La reacción en redes no se hizo esperar: mientras algunos usuarios respaldaron la sinceridad de Michelle, otros aplaudieron la serenidad con la que Bergonzi decidió enfrentar la situación.

Lejos de responder con dureza, la presentadora optó por un mensaje conciliador y de respeto, que incluso sorprendió a quienes esperaban una respuesta más confrontativa.

“Todas las mujeres de ‘Masterchef Celebrity’ las admiro y las respeto un montón. Incluyendo a Michelle, que me dejó de seguir y que no quiere que la siga más. Michelle, a ti también, te admiro, te respeto y valoro todo tu trabajo, entiendo tu forma de ser y eres maravillosa”, afirmó Bergonzi, buscando enviar un mensaje de tolerancia.

Para algunos fanáticos, la postura de Bergonzi fue un ejemplo de cómo manejar las diferencias en un entorno competitivo y mediático. No obstante, otros señalaron que esta situación pone de relieve cómo los desacuerdos entre celebridades no se quedan únicamente en el set de grabación, sino que se trasladan a espacios personales y, eventualmente, terminan amplificándose en redes sociales.

Según trascendió, la decisión de Rouillard se habría originado en distintas formas de interpretar lo vivido durante la competencia, tanto en cámara como fuera de ella. Aunque Michelle no ha hecho comentarios públicos sobre lo sucedido, Bergonzi confirmó que recibió directamente el mensaje en el que su compañera pedía tomar distancia.

El episodio también despertó un sinfín de comentarios en tono de burla y memes en redes sociales, donde varios internautas especularon con que este tipo de mensajes podrían convertirse en una “moda” dentro del ‘reality’, imaginando que otros participantes, como Valentina Taguado o Valeria, podrían protagonizar situaciones similares debido a la intensidad con la que se viven los días de grabación.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Violeta Bergonzi se ve envuelta en discusiones mediáticas. En otras ocasiones ha enfrentado críticas por su actitud dentro del programa, aunque siempre ha buscado mantenerse firme en su estilo. Por su parte, Michelle ha dejado claro que no se deja afectar por los comentarios negativos en redes sociales y que, por el contrario, utiliza esas críticas como motivación para seguir avanzando en la competencia.

