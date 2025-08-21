La cocina de ‘Masterchef’ vivió otro capítulo lleno de sorpresas, esta vez marcado por las ausencias. A la ya comentada falta de Violeta Bergonzi en el episodio anterior, se sumaron ahora Caterin Escobar y Alejandra Ávila, quienes tampoco pudieron estar en el más reciente reto.

Lo que se dejó entrever en el programa es que un virus estaría afectando a varios participantes, situación que encendió las alarmas dentro de la competencia y obligó a que el desarrollo del capítulo se ajustara a las circunstancias.

Hay castigo a pesar de la enfermedad en ‘Masterchef’

Aunque no estuvieron presentes en la prueba, la producción fue clara en mantener la regla: todas deberán portar el delantal negro. Esto significa que al momento de su regreso tendrán que medirse en la temida prueba de eliminación, cargando con la presión de no haber competido en el reto anterior.

El episodio dejó al descubierto lo exigente que puede ser el ‘reality’ en este punto de la temporada, donde cada detalle, incluso la salud de los participantes, termina influyendo en el rumbo de la competencia.

