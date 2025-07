Los ánimos se encendieron en el último episodio de ‘Mastercef Celebrity’, cuando una aparentemente inofensiva prueba de cocina en equipo terminó en una acalorada discusión entre los participantes Violeta Bergonzi y el actor Jorge Herrera, quienes forman parte del equipo naranja.

Todo comenzó durante el desarrollo de un reto que consistía en preparar hamburguesas con ingredientes seleccionados y bajo estrictos parámetros establecidos por los jurados: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Lo particular de esta prueba es que no todos los miembros del equipo podían estar al mismo tiempo en la estación de cocina. En su lugar, debían hacer relevos cada cierto tiempo, los cuales eran anunciados por Claudia Bahamón, la presentadora del programa. Esta modalidad exigía no solo coordinación, sino también confianza y comunicación constante entre los miembros del equipo para lograr un buen resultado.

Sin embargo, en el equipo naranja, donde se encontraban Violeta Bergonzi, Jorge Herrera y otros concursantes, la armonía duró poco. Luego de presentar el plato final a los jurados, el cual consistía en tres hamburguesas y a una le metieron aguacate como uno de sus ingredientes, el comentario de uno de los participantes del equipo desató el caos.

Jorge Herrera, al escuchar que la hamburguesa llevaba aguacate, explotó de ira. “¡Semejantes bestias! ¿Cómo se les ocurre? ¡Imbéciles, torpes!”, gritó el actor visiblemente molesto, lanzando improperios contra su propio equipo.

La tensión subió inmediatamente y el ambiente en la cocina se tornó incómodo para todos los presentes.

Violeta Bergonzi intentó calmar la situación. Con un tono conciliador, se dirigió a Jorge tratando de rebajar la tensión: “Es mejor que abracemos a ‘George’, porque si no, se nos infarta”. Sin embargo, sus palabras no lograron apaciguar al actor, quien se mostró inflexible y continuó manifestando su disgusto por el rumbo que tomó la preparación del plato.

Detrás de cámaras, Violeta no ocultó su incomodidad. “Es muy fastidioso”, dijo sin rodeos, mientras se alejaba visiblemente afectada. Luego el participante añadió, con algo de frustración: “Chao, nos vemos, me voy para mi casa”, reflejando el punto al que había llegado su paciencia tras la fuerte reacción de su compañero.

A pesar del tenso momento, Violeta intentó dejar claro que su intención no era crear un conflicto, sino evitar que el ambiente se desbordara. En otro momento del episodio, se le vio diciéndole a Jorge: “Te quiero mucho. Mi mantra son los abrazos, pero no me vas a hacer chillar hoy, Jorge”, dejando ver que su estilo para manejar los conflictos es desde el cariño, aunque también marcando límites ante los estallidos de los demás.

La situación causó comentarios en redes sociales, donde los seguidores del programa reaccionaron con sorpresa ante el comportamiento de Jorge Herrera, a quien muchos reconocen por su trayectoria en la actuación y por ser Hermes Pinzón en ‘Betty, la fea’. En contraste, otros usuarios elogiaron la forma en la que Violeta manejó el altercado, intentando mantener el control sin escalar la situación.

Este episodio evidencia lo complejo que puede ser trabajar en equipo bajo presión, especialmente en un formato como ‘Masterchef‘, donde cada detalle cuenta y los errores pueden costar caro. Más allá del resultado del plato, lo que quedó claro es que, en la cocina, no solo se prueban las habilidades culinarias, sino también la paciencia, el respeto y la inteligencia emocional.

Habrá que esperar si este enfrentamiento tendrá consecuencias en futuras pruebas o si ambos concursantes logran reconciliarse. Por ahora, la competencia sigue y todo puede pasar en la cocina más exigente de la televisión colombiana

