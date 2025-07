Durante uno de los episodios recientes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, se vivió un momento de gran tensión en la cocina. La actriz Luly Bossa, reconocida por su trayectoria en exitosas producciones como ‘Las muñecas de la mafia 2′, ‘Operación Pacífico’, ‘Enfermeras’ y ‘Lala’s Spa’, sufrió un grave accidente mientras participaba en uno de los retos del programa.

Todo transcurría con normalidad y los equipos se encontraban concentrados en la preparación de sus platos cuando, de forma inesperada, Luly Bossa se cortó uno de sus dedos con una herramienta eléctrica de cocina. El grito de la actriz alertó a todos los presentes: “¡Ay, me corté!”, exclamó con evidente dolor, causando una reacción inmediata por parte de la presentadora Claudia Bahamón, quien corrió para socorrerla.

El accidente fue impactante tanto para sus compañeros como para los televidentes, pues la herida provocó un sangrado abundante en su dedo que causó alarma en el set. Según narró la propia Luly en medio del susto: “No se ve que las aspas están en el borde y al meter la mano se pasó de las yemas a la uña”.

La gravedad del corte llevó al equipo médico del Canal RCN a intervenir rápidamente. Los paramédicos le practicaron una curación de emergencia y le pusieron varios puntos para contener la herida.

A pesar del dolor y la incomodidad, Luly no abandonó la competencia. De hecho, continuó cocinando con una venda en el dedo afectado. “Casi me vuelo el dedo, pero me gané la salvación. Uff, hoy trabajé así”, comentó después del reto, mostrando el estado de su mano, notablemente inflamada y con los puntos de sutura visibles.

Semanas después del incidente, y luego de su salida de ‘Masterchef‘, en entrevista con Pulzo, Luly Bossa dio detalles sobre la evolución de su lesión. Aunque la herida cerró, la actriz reveló que todavía experimenta molestias.

“Pues tengo la cicatriz, pero todavía no tengo sensibilidad. Cuando salí me fui para el cirujano plástico y me dijo: ‘¿Usted por qué no vino aquí? Yo le hubiera hecho una mejor sutura’. Me cosieron por fuera, pero por dentro no estaba, entonces todavía tengo dolor arriba, no tengo sensibilidad y por dentro me duele”, explicó con sinceridad.