Katiusta, quien asumió como capitana, dijo que se debía repensar la forma en que se atribuían los chalecos, ya que la salida de Julio le pegó muy duro al equipo fucsia.

(Vea también: 🔴’Desafío Siglo XXI’ 2025 EN VIVO capítulo 17: un equipo completo dirá adiós)

María C. se sintió aludida y saltó de inmediato. Dijo que la estrategia va a cambiar justo cuando los demás están en riesgo. “Ustedes no son nadie para decir quién merece y quién no merece estar acá”, remarcó muy molesta.

Katiuska respondió, muy molesta, y dijo que a María C. no se le puede decir nada. Palabras más, palabras menos, dio entender que su compañera no mete en las competencias y sería justo que agarrara el chaleco, en caso de ser sentenciados.

Lee También

Lee También

María C. llora en el ‘Desafío Siglo XXI’

Después del pleito, María C. se puso a hablar con Andrey. Muy afectada, se cuestionó sobre su desempeño en el ‘Desafío’. Se desahogó con su compañero y mostró el dolor que siente ante las dudas de su equipo.

(Vea también: Andrea Serna asombró afuera del ‘Desafío’ 2025 con curioso video de tendencia: “Fue mi culpa”)

“Yo no quiero que pierdan por mi culpa […]. Yo no soy una competidora a diario, pero juro que estoy dando lo mejor de mí y siento que no está funcionando, que ellos tienen una perspectiva distinta a la que yo tengo”.

Al reiterar que está dando todo de sí, dijo: “Me duele que sean tan déspotas, que me subestimen. Obviamente, no me voy a comparar con ellos, pero lo que quieren es que yo me quede callada y no les diga nada”.

Ahogada en llanto, le dijo a su compañero que no puede con las injusticias, por más que ella no sea una competidora profesional. “Obviamente, soy una persona del común, pero qué les hace pensar que yo soy menos merecedora de estar aquí”.

* Pulzo.com se escribe con Z