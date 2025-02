La reconocida presentadora Violeta Bergonzi abrió su corazón en una emotiva entrevista en el programa ‘Sinceramente Cris’, donde habló sobre la delicada situación de salud que enfrenta su madre. Durante la conversación, la artista expresó el dolor y la incertidumbre que ha vivido en los últimos años debido a la enfermedad de su mamá, quien ha pasado por múltiples cirugías y episodios complicados.

“Mi mamá ha vivido de cirugía en cirugía, ha tenido problemas de salud y episodios complicados en los últimos años”, confesó Bergonzi con visible emoción.

A pesar de los momentos difíciles, la actriz destacó el apoyo incondicional que ha recibido de su pareja, especialmente en los momentos más críticos.

Bergonzi aseguró que, aunque su madre no está completamente recuperada, ha logrado alcanzar cierta estabilidad. “Está estable y eso se lo debo a Dios”, afirmó con esperanza. Sin embargo, también confesó que cada cirugía ha sido un momento de despedida y fe.

“Ella no está recuperada por completo, pero está estable y es algo que me ha hecho despedirme de mi mamá en cada cirugía, por lo delicado y grave. Y yo, con toda la fe, he estado esperándola, sabiendo que la voy a volver a ver porque Dios está ahí escuchándome y ayudándome”, relató conmovida.

A pesar de la gravedad del estado de su madre, la presentadora resaltó la fortaleza con la que ha enfrentado la enfermedad: “Está tranquila, fuerte; ella es la mujer más fuerte y creo que está en paz, porque hemos luchado por su salud”.

Para Bergonzi , su madre representa una inspiración y un ejemplo de resistencia. “Ella es mi inspiración; cada vez que yo siento que algo es difícil, que no voy a poder, cada vez que digo que no puedo más, me acuerdo de mi mamá”, expresó.

La actriz también destacó cómo su madre le ha enseñado a superar sus propios límites: “Ella me ha demostrado que yo soy más fuerte de lo que me podía imaginar y que mi fuerza alcanza unos límites que sobrepasan mi razón”.

El amor y la entrega de Bergonzi por su madre han llegado a un punto en el que incluso está dispuesta a hacer un sacrificio físico por ella. En la entrevista, reveló que está esperando la aprobación médica para donarle parte de su intestino.

“Yo por mi mamá, hago lo que sea”, declaró con determinación.

A pesar de las preocupaciones sobre su propia salud y el hecho de ser madre, la actriz aseguró que no dudaría en hacerlo si eso significara salvar la vida de su madre.

“El médico me asegura que no está en riesgo mi vida porque soy mamá y tengo que pensar en mis hijos, pero si es lo que tengo que hacer para salvarla a ella, aquí estoy”, afirmó.

Las palabras de Bergonzi han conmovido a sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y admiración por su valentía y amor incondicional hacia su madre.

