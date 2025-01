Por: Caracol Televisión

Alejandra Giraldo es una de las periodistas más queridas por los televidentes de Noticias Caracol. Cada mañana presenta junto a Andrés Montoya en la primera edición del informativo y gracias a esto se ha ganado el cariño de muchos.

Por medio de sus redes sociales ha quedado demostrado que sus seguidores se interesan por ella, de hecho, en su perfil de Instagram ya suma un poco más de 259 mil fanáticos pendientes de cada una de sus publicaciones.

Allí normalmente comparte contenido de sus mascotas y de su trabajo en Caracol Televisión, muestra cómo es su relación con sus compañeros y la gran complicidad que ha crecido entre ellos debido a su cercanía.

Alejandra Giraldo habla sobre su enfermedad

Precisamente, por medio de sus redes sociales que anunció en la mañana del 29 de enero que estaba ausente de Noticias Caracol, no porque estuviera de vacaciones, sino debido a que estaba siendo afectada por una enfermedad.

A la periodista la habían incapacitado tras diagnosticarle Sinovitis, una condición de la que se dio cuenta por un dolor en el tobillo que la hizo acudir al médico, en sus historias explicó:

“Volví, no estaba de vacaciones, no estaba de parranda, estaba incapacitada y Catica hoy me cuidó una cantidad, me apoyó un montón”.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, la Sinovitis es:

“La inflamación [hinchazón, dolor y calor] de la membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre una articulación, como la cadera, la rodilla, el tobillo o el hombro. La sinovitis es causada por ciertos tipos de artritis y otras enfermedades”.

Mediante sus videos, la periodista mencionó que la sinovitis está afectando sus dos pies, pero uno más que el otro, por lo que, para ese momento, ya lo tenía bastante inflamado tan solo con cuatro horas de actividad.

Finalmente dio las gracias por todos los mensajes que recibió por medio de sus redes, de parte de quienes estaban preocupados por ella y por su bienestar, así como también de los que le desearon una pronta recuperación.

“Me desconecté estos días de incapacidad, me di la licencia de descansar y dormir un montón, me desconecté de las noticias, pero ya estamos por aquí”, explicó mientras que retomaba sus labores en Noticias Caracol.

