La molestia de la periodista se dio este martes 3 de septiembre después de conocer la difícil situación que viven cientos de personas atrapadas durante más de 14 horas en la vía Cajicá-Chía, la cual fue mostrada en Noticias Caracol por Rosa Rodríguez, una líder comunitaria.

“Reiteramos el llamado a todas las instancias, a quien pueda ayudar y sacar a esos niños. Miren, por favor, apiádense de esos rostros. ¡Esto no puede pasar por Dios! El primer llamado es a los camioneros para que permitan evacuar a los pacientes que necesitan atención médica urgente. ¡Esto desvirtúa la protesta!”, mencionó Alejandra Giraldo.

Acá, el video del drama que viven algunas personas afectadas por los bloqueos:

#Colombia | Viajeros atrapados en la vía entre Cajicá y Chía llevan catorce horas atrapados por cuenta de los bloqueos de transportadores. “Llevamos niños que necesitan quimioterapias”, dicen afectados. Más en https://t.co/7evUo1mzT6 pic.twitter.com/lgQJ2spqVC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 3, 2024

¿Cómo fue el agarrón de Alejandra Giraldo con líder de camioneros?

Luego de conocer la historia mencionada anteriormente, la presentadora le dio paso a Jorge García, vocero de los camioneros, para que explicara qué es lo que están pidiendo y por qué están afectando a la ciudadanía.

“En las movilizaciones anteriores, siempre había autoridad. Estaba la Policía y el Ejército colaborando. En este momento no hay autoridad. Muy seguramente alguien atraviesa el carro, un bus o lo que sea, pero no somos los camioneros, estén seguros”, dijo García en Noticias Caracol.

Al escuchar esto, Alejandra Giraldo reaccionó inmediatamente y le hizo saber su punto de vista.

—Pero cómo así que no son los camioneros, don Jorge, si ustedes son los que tienen las vías taponadas. Explíqueme por favor— mencionó la comunicadora.

—Estamos protestando…— contestó el líder de camioneros en tono descarado.

—Sí, claro, y la protesta es legítima y un derecho, pero ustedes están obstruyendo la movilidad de la gente. Hay niños con cáncer que necesitan tratamientos, que necesitan quimioterapias, niños que salieron de procedimientos. ¿Por qué no habilitan corredores humanitarios para que la gente se movilice?— preguntó nuevamente Giraldo, evidentemente molesta.

Acá, el momento del encontrón:

En ese momento, el vocero aseguró que no tenía el control de todo el país, por lo que pidió la colaboración de la autoridad. Incluso, reiteró que no son solo los camioneros los que están bloqueando las vías. Al escuchar esto, la periodista intervino nuevamente.

—Don Jorge, entonces es mucho más grave la situación de lo que se ve. Si usted dice que no tiene el control, entonces ¿quién está al frente, quién se va a sentar a negociar, quién es el vocero?— indagó Giraldo.

El líder de camioneros no supo responder y desvió la conversación nuevamente al indicar que no son solo los transportadores los que están participando en los bloqueos. Eso sí, hizo un llamado para que no se afecte a la ciudadanía.

“Hago un último llamado a quienes están en las vías: descongestionen las vías, denle prioridad a las ambulancias, a la gente que tiene que transportarse. Ellos no conocen [algunos de los que participan en los bloqueos], ellos no saben que en una protesta de estas no se pueden bloquear vías, lamentablemente se está saliendo de las manos producto de la negligencia del Gobierno”, concluyó Jorge García en Noticias Caracol.

