El paro de camioneros se encuentra en todo su auge y, según afirman algunos manifestantes, podrá extenderse y empeorar la movilidad de varios puntos del país debido a la falta de soluciones oportunas por parte de las autoridades que denuncian los protestantes.

Y es que la situación es grave, pues varios transportadores han desatado el caos en la movilidad de Bogotá y también en las vías que conectan a la ciudad. La vía Bogotá a Villavicencio, por ejemplo es otro de los puntos que se encuentran sin paso.

Pero la situación indica que la salida a esta situación está lejana, ya que los manifestantes aseguran que no han recibido soluciones por parte del Gobierno ni de las autoridades, lo que no solo mantendría las movilizaciones, sino que también podría empeorarlas.

De hecho, en un reportaje de Noticias Caracol en el que se entrevistaron a varios protestantes la situación quedó clara, pues aquellos conductores que hacen parte de las manifestaciones dejaron claro que las marchas seguirán y que, por ahora, no existen diálogos que delimiten un fin a la protesta.

“Cerramos la vía ni para arriba ni para abajo. O nos solucionan o aquí no pasa nadie”, fueron las palabras de uno de los camioneros que se encuentran en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.

Vía al Llano sigue bloqueada por el gremio camionero: “Cerramos la vía para arriba y para abajo. O nos solucionan o aquí no pasa nadie” Siga el minuto a minuto del paro camionero 👉 https://t.co/qIBSL1cG74 pic.twitter.com/nQ6BLeBuI2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 3, 2024

Además, el entrevistado añade que no se han adelantado conversaciones y que, supuestamente, el Gobierno no ha llevado a cabo esfuerzos para buscar soluciones ni se ha pronunciado. “Nada, a nosotros no nos han dicho nada” respondió el camionero cuando le preguntaron si las autoridades han intentado entablar una conversación.

Bogotá, con estaciones de transmilenio cerradas por paro de camioneros

La situación, derivada del paro de camioneros en Colombia, es crítica y ha conllevado al colapso en la movilidad de varios puntos del sur de Bogotá, pues se han presentado cierres en varias estaciones de Transmilenio, entre las que sobresalen los siguientes puntos:

Portal Usme

Estación Consuelo

Estación Socorrro

Estación Molinos

