En el informativo de este viernes, luego de la batalla que se armó en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, la presentadora entrevistó a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor y empezó la charla con los taches arriba.

“A situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias (…) ¿Se va a hacer algo extraordinario de una vez? o vamos a seguir con las medias tintas que se convierten en el caldo de cultivo para que estas noticias sigan pasando. ¿Les quedó grande la organización y la custodia del fútbol profesional colombiano en el país?”.

Jaramillo no respondió a la pregunta directamente y aunque mencionó “corresponsabilidades”, puso por delante el trabajo que se ha hecho para mejorar las “condiciones de seguridad”, aunque es evidente que, cuando quieren, los violentos provocan desmanes y no hay avances significativos.

Y es que la molestia de Alejandra Giraldo está justificada. Desde hace más de 15 años que las hinchadas han provocado desmanes en diferentes estadios y las supuestas acciones de la Dimayor no se ven.

Ni el registro biométrico ni la carnetización (por la que cobraban 11.900 pesos a los hinchas) ha sido efectiva en el fútbol colombiano y son muy pocos los casos de individualización por hechos violentos en el fútbol. De hecho, por lo sucedido en la noche del jueves, aún no se conoce la cifra de personas capturadas.

En su entrevista con Noticias Caracol, el presidente de la Dimayor habló de los hechos, pero no dio a conocer acciones concretas frente a lo que sucedió en el estadio Atanasio Girardot, pues dice que hay un comité especializado que es el responsable de tomar decisiones sobre sanciones y demás.

Por ahora, lo único cierto es que el partido de Atlético Nacional contra Junior no se continuará ni se repetirá, así que la decisión de qué equipo gana los puntos la deberán tomar en los próximos días.

Esta fue la entrevista completa del presidente de la Dimayor en Noticias Caracol:

#Colombia | Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se pronuncia en Noticias Caracol sobre los enfrentamientos entre hinchas de Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. ¿Se tomarán medidas al respecto? Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/TTEvXkxdvO — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 27, 2024

Alejandra Giraldo de Noticias Caracol pide cerrar estadios

La presentadora fue la que hizo las preguntas más agudas y hasta expuso lo que ella considera una “medida impopular”.

“¿Cuándo vamos a conocer entonces decisiones? El ‘Puche’ González (presidente de Acolfutpro) decía que se debía prohibir la entrada a hinchas visitantes en los estadios. Y yo le pongo sobre la mesa una más impopular: ¿por qué no se cierran los estadios? Es que todo el tiempo estamos registrando esos actos. Esta no es la fiesta del fútbol. Ya no es una fiesta deportiva. Esto son espectáculos que ponen en riesgo a la gente”, dijo.

La presentadora también recordó que lo sucedido en Medellín se suma a lo que pasó hace menos de una semana en Cali, donde aficionados del equipo ‘azucarero’ quisieron provocar daños a la móvil que usa Win Sports para la transmisión del partido.

