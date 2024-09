Atlético Nacional y Junior de Barranquilla juegan a esta hora en el Atanasio Girardot, por la Liga Betplay II-2024. El duelo transcurría con normalidad, pero tras la celebración del segundo tanto de los ‘verdolagas’ conseguido por Marino Hinestroza los ánimos se ‘caldearon’ en las tribunas.

Y es que en graderías del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia, los hinchas del elenco ‘tiburón’ comenzaron a hacer disturbios y a crear caos, a tal punto que el compromiso de la décima jornada tuviese que ser pausado de forma obligada.

Tras esos desmanes y pese a petición de los jugadores del verde a un sector de la grada, en el Atanasio se sintió el ambiente enrarecido y los seguidores comenzaron a abandonar sus instalaciones. En las cercanías al estadio, se vio gente corriendo, incluso adultos con niños huyeron hacia las calles aledañas.

🇨🇴 Horrible scenes from Atanasio Girardot in Medellín. Violance between Atletico Junior fans and Atletico Nacional fans in the middle of the match, which is now suspsnded in the 56th minute. Such a shame. pic.twitter.com/dJUVH1LNYT

— BabaGol (@BabaGol_) September 27, 2024