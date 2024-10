Alejandra Giraldo, la muy querida e integral presentadora de Noticias Caracol, se destaca todas las mañanas en la emisión del noticiero con su espontaneidad y recursividad para dar los informes periodísticos. Por esa razón, se ha ganado un lugar en el corazón de los televidentes que siguen muy de cerca los detalles de su vida y su carrera.

(Vea también: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, apareció en romántico lugar y en buena compañía)

Precisamente, hace un poco más de 9 meses, Giraldo tuvo un momento que marcó su vida para siempre y fue la pérdida de su perro Napoleón, de raza bernés de la montaña, quien falleció después de sufrir algunos problemas de salud y dejando una ausencia inmensa en la vida de la periodista y de quienes compartieron mucho con él.

Cuál es el problema de salud que tiene Alejandra Giraldo

Justamente, después de un tiempo de sobrellevar ese duelo, la periodista apareció en Bravissimo y contó cómo ha enfrentado todo este proceso: “No era un dolor normal, no fue una pérdida normal. Nunca había experimentado eso en la vida, ni con la familia materna ni paterna, solo he perdido mi abuelito. Con Napoleón fue muy diferente, me di cuenta lo que era en mi vida cuando se fue, nunca dimensioné lo grande que era”.

Lee También

También, reveló en la entrevista del programa cuál fue el problema que le apareció en su salud a raiz de la pérdida del perro Napoleón, que hoy en día la tiene con tratamiento médico: “Pasé 40 años jactándome de que tenía estómago de gamín, con todo respeto porque es una expresión popular en mi tierra. Toda la vida dije que no me hace daño nada y Napoleón se murió desarrollé colón irritable, todo lo somaticé por la parte intestinal. Llevo 8 meses en una cruzada gástrica tremenda, perdí mucho peso”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.