Hace varias semanas, Alejandra Giraldo confirmó el fallecimiento de su mascota ‘Napito’, que estuvo a su lado durante más de 8 años y se convirtió en integrante importante de su familia. La situación para la periodista no ha sido sencilla y ahora por medio de su rol en Noticias Caracol confesó cómo lleva este duelo.

Desde hace algún tiempo, Giraldo cuenta con su propia sección en el informativo ‘Las mascotas de Alejandra’, con las que busca compartir diversas recomendaciones sobre el cuidado de los animales de compañía, procesos de adopción y cómo actuar en algunas situaciones de peligro.

Este 12 de enero, a través de Caracol Ahora, el tono de su sección cambió, pues contó con la presencia de una psicóloga para hablar sobre la muerte de las mascotas en la familia. La experta en el tema aseguró que al igual que con otro integrante del hogar, hay que pasar por procesos como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.

Mientras que la psicóloga revelaba detalles de cada una de estas etapas y demás emociones que se viven, Giraldo intervino para reafirmar la etapa de la negación en la que se desea mover nada y todo sigue intacto.

“Yo acepto que Napoleón no está en mi vida, yo sé que no está, luego creo que no estoy en etapa de negación, pero yo no he sido capaz de mover nada de sus cosas, solo por un motivo, porque las voy a mover y me quiebro, entonces…”.

La profesional en el tema aseguró que esta es una forma en la que la periodista busca recordar a su mascota y está bien, pues hay que darse los tiempos necesarios para llevar este proceso: “Lo he evitado, lo he evitado, no estoy lista para eso, que sé quedé todo tal cual (…) Se me vienen unas oleadas de tristeza que digo, esto es increíble”.

Además, la psicóloga dejó claro que Giraldo ya salió de la etapa de negación y está transitando por la aceptación y la tristeza.

Mientras que se estaba llevando a cabo la trasmisión en vivo, fueron varios los comentarios de apoyo que recibió la presentadora de quienes han tenido que atravesar por una situación similar en algún momento de la vida.

