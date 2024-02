Alejandra Giraldo siempre se mostró muy unida a sus perros y no ocultaba que los trataba como si fueran hijos, tanto así que es la cara de Caracol Televisión en diferentes espacios y campañas sobre mascotas. Por eso, fue tan fuerte la muerte de ‘Napo’ el pasado 31 de enero del 2023 y así lo dejó ver en sus redes sociales con una bella foto y un mensaje sentido y amoroso.

Y ahora, cuando pasó una semana de aquel triste día, la presentadora paisa volvió a hacer una publicación en su perfil de Instagram para pronunciarse sobre el mismo tema. Así se desahogó y también se dirigió a ese amado ser que ya no la acompaña y que la marcó para siempre.

(Vea también: “Les agradezco una oración”: Alejandra Giraldo, de Caracol, pide ayuda por duro momento)

Con un video en el que aparece Napoleón y su otra mascota, Vita, ‘Aleja’ recordó los buenos momentos que pasaban juntos y los juguetes que tenía para divertirlos. Sonando de fondo la canción ‘I Don’t Want To Miss A Thing’ de Aerosmith, se ven las bellas escenas, pero lo fuerte y que parte el corazón es el texto que acompaña este ‘posteo’:

“Te extraño Napito. Te extraño mucho. A cada segundo. Te amo y te agradezco por la vida de dicha que me regalaste. No me perdí nada de ti. No nos faltó nada. Todo lo vivimos y disfrutamos. Todo fue perfecto y lo sigue siendo porque tiene tu huella. Tu alma”.