Los últimos días no han sido fáciles para Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, quien se ha mostrado afligida en redes debido a la salud de su perro Napoleón.

Por ejemplo, la famosa aseguró que tuvo que pasar la Semana Santa en el hospital debido a la complicación que afecta a su pequeño.

(Vea también: [Video] Figura de Noticias Caracol enredó a colega en vivo con duda sobre un aguardiente)

“Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, dijo en una historia de Instagram.