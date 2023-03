Alejandra Giraldo regresó durante esta semana a Noticias Caracol, luego de varias semanas de no aparecer en el informativo. ¿La razón? La presentadora pasó por el quirófano para quitarse los implantes mamarios que tenía desde hacía 14 años.

La famosa no había hablado del tema, hasta ahora, cuando reveló las verdaderas razones que la llevaron a operarse.

En un video que publicó en las últimas horas en Instagram,confirmó la información que dio ‘La red’ hace unos días:tiene síndrome de Sjögren. Pero, además, contó con voz propia cómo se dio cuenta de que esto estaba conectado con sus prótesis.

“¿Qué si me gustaban?, ¿qué si estaba feliz? Sí, estaba cómoda. ¿Por qué me las quité? Porque hace tres años fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren. Hace seis años comencé con unos síntomas que no tenían explicación, que eran muy extraños”, comenzó diciendo.

Más adelante, la famosa empezó a describir esos síntomas. “Entonces, un día amanecía con la cara hinchada y después se deshinchaba solita, por las noches me despertaba ahogada y bañada en sudor, y tenía un cansancio loco. Yo no les prestaba tanta atención, porque eran síntomas aislados, pero el campanazo fue una vez que tuve un microsueño en un semáforo”.

Alejandra visitó a varios especialistas, desde odontólogos, pasando por dermatólogos, llegando hasta internistas, pero ninguno daba con el chiste. Adicional a eso, comenzó a tener otros duros síntomas como caída de cabello, alergias extrañas y dolores en las articulaciones.

Finalmente, después de varios exámenes y de unir toda esta sintomatología, se confirmó que la famosa tenía Sjögren. “El cuerpo no reconoce las glándulas que producen mucosas y entonces las ataca. Y todo está acompañado de esos síntomas que les digo”.

La reumatóloga de Giraldo fue quien le aconsejó quitarse las prótesis, pues al ser un cuerpo extraño generaba más ataques dentro de su organismo, aumentando los síntomas los del síndrome.

Alejandra no pensó en hacerlo en un principio, pero al ver que sus síntomas se hacían cada vez más fuertes tomó la decisión. Ahora, luego de la cirugía, espera que muchas molestias se vayan.