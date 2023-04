Desde Semana Santa que Alejandra Giraldo ha mostrado que su “hijo” mayor, Napoleón, no está bien de salud. Ella pasó un par de días en el veterinario y hasta en sus ojos se vio lo mucho que la afectó toda esta situación.

Su cumpleaños, el pasado 9 de abril, no fue un día de tanta celebración, pero sí de mucho cuidado de su perro. De hecho, ella no ha estado en Noticias Caracol en los últimos días, lo que ha alarmado a los televidentes que la esperan ver mañana tras mañana.

La antioqueña que no tiene hijos humanos, pero que sí considera a sus dos perros, Napoleón y Vita, como sus hijos ha mostrado en muchas oportunidades que tiene un gran vínculo con ellos, y lo afectada que se muestra por la situación actual de su perro mayor es una muestra de ello.

Esta es una imagen de los dos animales. Napoleón es el más grande y el que por estos días no la pasa tan bien.

Alejandra Giraldo: historia con su hijo-perro Napoleón

La presentadora de Noticias Caracol siempre estuvo vinculada con los animales, aunque pasó un tiempo sin ningún animal en su casa, pues su llegada a Bogotá fue de mucho trabajo, lo que le impedía tener el tiempo que necesita un perro, contó en una charla City TV.

Allí, Alejandro Giraldo contó que Napoleón fue un regalo de su esposo cuando cumplieron dos años de casados. “Llegó hace 9 años a nuestra vida. Cuando era muy bebé. Tenía solo dos meses. Yo estaba chiflada por un perrito, no me importaba como fuera, pero quería un ser que me moviera la colita cuando llegara a la casa. Ha sido el regalo más sublime que alguien me haya dado una vez y me ha hecho muy feliz en estos 9 años que ha compartido”, dijo en una entrevista con Agrocampo.

Aunque Alejandra Giraldo impulsa constantemente la adopción de perros, de hecho apoya a varias fundaciones y hace de sus redes sociales un espacio de visibilidad de muchas causas animalistas, Napoleón es un Pastor Bernés, una raza que encanta a muchas personas, aunque no son nada baratos de mantener porque comen mucho.

“Mi esposo sentía un amor muy especial por esta raza porque de chiquito tuvo una perrita que se perdió, que se llamaba Blaki. Le hacía falta como cerrar ese ciclo”, contó Alejandra Giraldo.

Ella no se separa de sus animales y aunque Napoleón es de gran tamaño, intenta llevarlo a todo lado al que es posible. De hecho, consciente del cuidado animal, ella dice que en su casa tiene terraza, pero que ellos deciden seguirla a todo lado.

“Napoleón es mi hijito, algo tan profundo para mí”, aseguró en la Revista Mascotas, donde también contó detalles de la llegada de estos dos animales y de lo que siente por los perros en general.

“Mis hijos Napoleón y Vita María. Soy la persona más tranquila de la vida. Mi plan favorito es estar en mi casa con mi esposo y mis hijos. O salir a hacer pícnic, pero un plan que nos incluya a todos. Mi esposo es mi persona favorita y ellos son mis seres favoritos”, recalcó la presentadora que hace unas semanas estuvo en la clínica por una explantación de prótesis.

Además de sus perros, Alejandra Giraldo dice que un sobrino y su hermano son como sus “hijos”, pues una diferencia de 18 años ha hecho que ella tome un papel importante en la vida de ellos.