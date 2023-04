Alejandra Giraldo se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Noticias Caracol. Por eso, además de verla todas las mañanas en la primera emisión, los televidentes están pendientes de ella en sus redes sociales.

Fue así que varios se dieron cuenta de que la famosa no está pasando por un buen momento, todo debido a la salud de un ser querido.

(Lea después: Periodista de Noticias Caracol quedó despelucada por andar metiéndoles mano a los huecos)

Y es que Napoleón, uno de sus perritos, ha tenido que estar hospitalizado durante la Semana Santa, lo que tiene a Alejandra con el corazón roto. Precisamente, en las últimas horas se refirió a la situación:

“Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, dijo.