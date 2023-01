Muchas veces hemos sido testigos de las publicaciones que hace Alejandra Giraldo en sus redes sociales, revelando cosas que ocurren detrás de cámaras y en comerciales, durante Noticias Caracol. Y en esta oportunidad, ella misma ‘se echó al agua’, debido a que estaba a punto de ‘mostrar de más’ en el set.

(Le puede interesar: “Cuente quién lo alimentó”: Alejandra Giraldo ríe y delata a colega de Noticias Caracol)

En una historia de Instagram, en la que Alejandra estaba enfocando una de las pantallas grandes que tienen en las instalaciones centrales de su trabajo, reveló que tiene un acuerdo con las personas de la producción. Y aunque no es muy visible cuando está al aire, parece que debe tener mucho cuidado cuando usa faldas cortas y se sienta en el sillón.

Según las palabras de la propia presentadora, una de las personas que se encarga de poner las imágenes en las pantallas, le muestra de frente una imagen desde un punto específico, para que se fije si está ‘mostrando de más’. Y por eso agradeció que siempre la estuvieran ‘cuidando’ por medio de un texto: “Así me cuidan en el máster, para no mostrar hasta el apellido al aire”.

Y ya en palabras habladas, acercando y alejando la cámara para que sus seguidores vieran que tenía razón, la presentadora manifestó con risa:

“Mi queridísimo jefe de cámaras, Juan Mario, en el máster, me mantiene esta imagen allá para que no me pase esto al aire (risas)”.